Invincible VS se lanzará oficialmente durante gamescom latam 2026 y los asistentes podrán probarlo

El juego de peleas tendrá una importante presencia en el evento

Invincible VS, el próximo juego de peleas de Skybound Games, está cada día más cerca de estrenarse. Si se te cuecen las habas por jugarlo, te alegrará saber que se estrenará durante gamescom latam 2026 y que los asistentes tendrán la oportunidad de jugarlo en exclusiva antes de su estreno.

Lo que pasa es que en gamescom latam 2026 habrá un stand temático de Invincible VS. Ahí los jugadores tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades y experiencias inmersivas relacionadas con el estreno de Invincible VS. No sólo eso, puesto que también podrán ponerle las manos encima.

Por si te o perdiste: Director de Invincible VS lamenta el fracaso de 2XKO y promete que escucharán los comentarios de los fans: “los juegos de lucha son divertidos”

Resulta que el 29 de abril se celebrará el Preview Day en gamescom latam 2026. Ahí los jugadores tendrán la oportunidad de jugar la primera demo jugable de Invincible VSpara toda Latinoamérica. Después de este acceso anticipado y el estreno del juego, el demo permanecerá disponible durante todo gamescom latam con 28 estaciones de prueba para los visitantes.

Pero, ¿cuáles son las actividades temáticas? Para empezar tenemos desafíos como el Martillo de la fuerza, la Máquina de puñetazos y el Desafío de Velocidad. También habrá oportunidades para tomarse fotos, interactuar con cosplayers y actividades interactivas con premios.

Por otro lado, también se celebrará el primer torneo oficial deInvincible VS. Así pues, es una oportunidad perfecta para demostrar tus habilidades y convertirte en el primer campeón de Invincible VS.

Cabe mencionar que en el evento estará la tienda oficial de HypeGames. Ahí los jugadores tendrán la oportunidad de adquirir el juego y recibir un regalo especial.

Entérate: Invincible VS: Conquest será el último peleador de lanzamiento y un personaje de la Temporada 4 debutará como DLC

¿Cuándo se celebrará gamescom 2026?

gamescom latam 2026 se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en Distrito Anhembi de São Paulo, Brasil. Como sabes, se trata del evento de videojuegos más importante de toda la región.

Y tú, ¿estás emocionado por disfrutar todas las actividades de Invincible VS en gamescom latam 2026? Cuéntanos en los comentarios.

Invincible VSl legará el 30 de abril a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.