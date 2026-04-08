IShowSpeed da el salto al anime con un proyecto inesperado junto al productor del live-action de One Piece

El popular streamer prepara una serie animada que podría sorprender a sus fans en todo el mundo.

El mundo del entretenimiento digital sigue rompiendo barreras, y ahora una de las figuras más explosivas de internet está lista para dar un paso enorme. Hablamos de IShowSpeed, quien muy pronto podría conquistar un terreno que siempre ha admirado: el anime.

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La noticia ha generado mucho ruido entre sus seguidores, y no es para menos. Este nuevo proyecto promete mezclar su personalidad caótica con una industria que vive uno de sus mejores momentos. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Un equipo de alto nivel detrás del proyecto

De acuerdo con información reciente, IShowSpeed tendrá su propia serie animada y lo más llamativo es quién está detrás de ella. Matt Owens, conocido por ser el showrunner del live-action de One Piece en Netflix, está involucrado como productor.

A este proyecto también se suman Harmony Korine y Brian Robbins, una figura importante de la industria que recientemente fundó el estudio Big Shot Pictures. Esta compañía será la encargada de dar vida a la serie.

Cabe mencionar que Big Shot Pictures arrancó operaciones a inicios de 2026 y ya cuenta con un acuerdo importante con Sony Pictures Entertainment para distribución de proyectos animados y producciones híbridas.

Un sueño personal hecho realidad

Para IShowSpeed, este proyecto tiene un valor especial. El creador de contenido ha dejado claro en varias ocasiones su amor por el anime, especialmente por One Piece, así que este anuncio parece un paso natural en su carrera.

El propio streamer expresó su emoción, asegurando que siempre ha querido crear algo dentro de este mundo y destacó el talento del equipo y las ganas que tiene de mostrar el resultado a sus fans.

Por ahora, los detalles de la historia siguen siendo un misterio. Lo único confirmado es que Speed tendrá su propio personaje animado dentro de la serie y que pronto se revelarán más avances.

Un momento clave en su carrera

Es importante destacar que este anuncio llega en un punto muy interesante para el creador. Su popularidad ha crecido gracias a su estilo exagerado y sus momentos virales, incluso dentro del mundo de la WWE, donde ha tenido varias apariciones llamativas.

Además, ya está confirmado que hará su debut formal en el ring durante WrestleMania 42, lo que demuestra que su carrera sigue expandiéndose hacia nuevos territorios.

Con este anime, IShowSpeed podría consolidarse como una figura que trasciende plataformas y formatos, llevando su personalidad a un público todavía más amplio.

¿Crees que el estilo de IShowSpeed funcionará en formato anime? ¿Te gustaría ver referencias a One Piece dentro de la serie? Cuéntanos en los comentarios.

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