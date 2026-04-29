Jefe de Take-Two cree que GTA VI será la mejor experiencia de entretenimiento de la historia y quiere ofrecerla por un precio justo, ¿cuánto costará el juego de Rockstar Games?

Strauss Zelnick está convencido de que el título será un éxito rotundo y que cumplirá con las expectativas

Sin duda, GTA VI será el acontecimiento del año. Las expectativas por el juego de Rockstar Games son enormes, pues se espera que en tiempo récord se convierta en uno de los productos de entretenimiento más populares de toda la historia. Algunos fans creen que su ambición se traducirá en un precio elevado, que incluso superará la barrera de los $80 USD.

Take-Two, la empresa matriz de Rockstar Games, ha sido muy cautelosa al momento de hablar sobre el precio de GTA VI. Debido a que los videojuegos son cada vez más caros, parte de la comunidad está convencida de que el título no será precisamente barato. Para muchos esto no representa un problema, pues están dispuestos a pagar incluso más de $100 USD para disfrutar la aventura de Lucia y Jason.

En una conferencia reciente, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two, volvió a hablar sobre el precio de GTA VI. Luego comentar sobre lo ambicioso que será el proyecto, compartió una buena noticia para todos los jugadores que están preocupados por su cartera.

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GTA VI será un título increíble y tendrá un precio justo, asegura Strauss Zelnick

El directivo de Take-Two sabe muy bien que GTA VI es el juego más esperado para 2026 y que, sin duda, se convertirá en un fenómeno durante su estreno. Durante su participación en iicon, conferencia sobre el impacto del entretenimiento interactivo, Strauss Zelnick aceptó que desarrollar la nueva entrega de la franquicia ha sido un reto mayúsculo. A pesar de las dificultades, cree que Rockstar Games sorprenderá con los resultados.

El ejecutivo considera que GTA VI será un producto muy exitoso, pues desde que inició su desarrollo tuvieron un único objetivo: “crear el espectáculo más increíble de la historia”. Independientemente del tema del precio, Zelnick señaló que lo importante es ofrecer un “buen servicio” a sus clientes, pues de esta forma “el éxito llegará por sí solo”.

El precio del juego aún genera preocupación entre los fans

Respecto a la pregunta del millón, Zelnick aseguró que GTA VI tendrá un precio justo. Insinuó que el título será mucho más barato de lo que debería ser por la calidad que ofrecerá y sus ambiciones. Así pues, todo indica que la nueva entrega de la saga tendrá un costo apegado al estándar de la industria y no habrá sorpresas para nuestras carteras.

“Los consumidores pagan por el valor que les aportamos, y nuestro trabajo consiste en cobrarles muchísimo menos por ese valor. La sensación que uno tiene sobre algo que compra es el resultado de la combinación entre el producto en sí y lo que paga. Los consumidores deben sentir que el producto es excelente y que el precio que pagaron fue justo por lo que recibieron”.

¿Cuánto costará el nuevo juego de Rockstar Games?

El posible costo del juego ha generado un fuerte debate en foros y las redes sociales. Las opiniones están divididas, pues para muchos jugadores lo mejor sería que Take-Two se apegara los precios actuales de la industria. Gran parte de la comunidad espera que GTA VI cueste entre $70 u $80 USD; sin embargo, hay quienes piensan que Rockstar Games apostará por una estrategia especial para que los fans paguen más.

Una de las teorías más sonadas es que el estudio venderá la campaña y el modo online por separado, lo que haría que el juego completo valga $100 USD o incluso más. Mike York, animador que trabajó en el estudio, está convencido de que Take-Two no hará locuras con el precio del título, pues será su principal fuente de ingresos durante los próximos años.

El creativo considera que GTA VI tendrá un precio normal, pues lanzarlo por $100 USD perjudicaría a la larga sus ventas y provocaría una polémica innecesaria. Creadores de contenido como Félix Lengyel, mejor conocido como “xQc”, es de los que cree que el título podría costar $800 USD, pues ofrecerá mucho contenido y será una de las mejoras producciones de la industria. Desafortunadamente, Rockstar Games aún no confirma el precio oficial de su esperado juego.

La nueva entrega llegará el 19 de noviembre

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