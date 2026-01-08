Avowed, RPG de Xbox, también llegará a PS5 con mejoras. ¿Cuándo debutará en la consola de Sony?

El RPG de Obsidian celebrará su primer aniversario con este lanzamiento y una actualización para todos los jugadores

Microsoft dejó claro desde el año pasado que no hay límites. Su estrategia multiplataforma implica que cualquier videojuego de casa puede salir en plataformas de la competencia, como el PS5 de Sony. Es por eso que muchos títulos de Xbox Game Studios vivirán un relanzamiento cuando sea el momento indicado y pronto será el de Avowed. El RPG de Obsidian está listo para debutar en la consola japonesa, pero también hay una sorpresa para todos los jugadores.

NO TE LO PIERDAS: Gratis: la Epic Games Store te regala un divertido juego que ya puedes descargar en tu PC

Avowed es otro de los juegos de Xbox que llegará a PS5

Obsidian anuncia la llegada de Avowed a PS5. ¿Cuándo debuta?

2026 apenas inició, pero los anuncios importantes ya llegaron. El primer evento del año fue New Game+ Showcase, y ahí hubo información importante para los fans del RPG de Obsidian, Avowed.

Durante la presentación del estudio especializado en juegos de rol se anunció que Avowed llegará a PS5 el próximo 17 de febrero. Este título debutará en la consola de Sony un año después de su lanzamiento en Xbox y PC.

La fecha es importante pues los reflectores no serán solo para el lanzamiento del juego en PS5. También habrá una actualización de aniversario para todos los jugadores.

De acuerdo con los desarrolladores, este update incluirá:

Modo New Game+

Nuevas razas para jugar (enanos, orlan y aumaua)

Nuevo tipo de arma

Modo fotografía

¿Qué videojuegos de Xbox Game Studios llegaron (y llegarán) a PS5?

Aunque fue un mal trago para los fans de Xbox, Microsoft Gaming insistió en que la estrategia multiplataforma era una buena manera de llevar los juegos de la marca a más usuarios.

Asimismo, los datos revelan que mantener los juegos de Xbox Game Studios en el ecosistema no es tan redituable como parece, menos con la baja en ventas de Xbox Series X|S.

Es por eso que Xbox confirmó que no hay límites y cualquier franquicia puede llegar a PlayStation, Nintendo y otras plataformas. Hasta ahora, los juegos de Xbox Game Studios que dieron de qué hablar por su llegada (ya realizada o próxima) a PS5 son:

Pentiment

Hi-Fi Rush

Grounded

Sea of Thieves

Forza Horizon 5

Gears of War: Reloaded

Microsoft Flight Simulator

Halo: Campaign Evolved

South of Midnight

Indiana Jones and the Great Circle

Age Of Empires 2: Definitive Edition

Age Of Mythology: Retold

ENTÉRATE: Nintendo sorprende con nuevos Joy-Con de diferentes colores para Switch 2 y apunta a los fans del estilo

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente