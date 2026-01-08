Clair Obscur: Expedition 33 va por otro GOTY en los D.I.C.E. Awards. ¿Cuáles son los nominados en cada categoría?

Clair Obscur: Expedition 33 va por otro GOTY en los D.I.C.E. Awards. ¿Cuáles son los nominados en cada categoría?

El extraordinario RPG de Sandfall Interactive presume 8 nominaciones

Por Víctor Rosas el 08 de enero de 2026

Clair Obscur: Expedition 33, el fantástico RPG de Sandfall Interactive, triunfó en The Game Awards 2025 llevándose a casa todos los premios a los que estuvo nominado. Sin embargo, el GOTY del año pasado todavía puede hacer historia a lo grande y va por otra de las premiaciones más importantes. Hablamos de los D.I.C.E. Awards organizados por la Academy of Interactive Arts & Sciences. Hoy, se revelaron las categorías y los videojuegos que competirán en cada una.

NO TE LO PIERDASGratis: la Epic Games Store te regala un divertido juego que ya puedes descargar en tu PC

<strong>En busca de otro GOTY</strong>
En busca de otro GOTY

¿Cuándo son los D.I.C.E. Awards y qué juegos tienen más nominaciones?

Hace unos momentos se anunciaron las categorías y nominados a los D.I.C.E. Awards, edición que celebrará el 29. ° aniversario. Por si no lo sabes, se trata de una de las premiaciones de mayor prestigio en la industria del gaming. Su sistema de votación está integrado, en su mayoría, por especialistas del medio.

De acuerdo con la información oficial, los D.I.C.E. Awards se llevarán a cabo el 12 de febrero a las 10 PM, hora de la Ciudad de México. El evento presencial se realizará en el Aria Resort en Las Vegas.

Los videojuegos que destacan en cuanto a sus nominaciones son Clair Obscur: Expedition 33 con 8, incluyendo el GOTY; Ghost of Yōtei también con 8 nominaciones, seguidos por Arc Raiders y DISPATCH con 6 cada uno. Blue Prince compite en 5 categorías y Death Stranding 2: On The Beach en 4.

¿Cuáles son los videojuegos nominados?

A continuación, te compartimos la lista completa de nominados a los D.I.C.E. Awards:

Logro Destacado en Animación

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Monster Hunter Wilds
  • South of Midnight
  • The Midnight Walk

Logro Destacado en Dirección Artística

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • The Midnight Walk

Logro Destacado en Personaje

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
  • Dispatch – Courtney / Invisigal
  • Dispatch – Robert Robertson III / Mecha Man
  • Ghost of Yōtei – Atsu

Logro Destacado en Composición Musical Original

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Herdling
  • Mario Kart World
  • Sword of the Sea

Logro Destacado en Diseño de Audio

  • Arc Raiders
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Lumines Arise
  • Split Fiction

Logro Destacado en Narrativa

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Consume Me
  • despelote
  • South of Midnight
  • The Drifter

Logro Técnico Destacado

  • Arc Raiders
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • DOOM: The Dark Ages

Juego de Acción del Año

  • Absolute
  • Arc Raiders
  • DOOM: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4

Juego de Aventura del Año

  • Blue Prince
  • Dispatch
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yōtei
  • Hollow Knight: Silksong

Juego Familiar del Año

  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Lumines Arise
  • MARVEL Cosmic Invasion
  • POPUCOM

Juego de Lucha del Año

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • FATAL FURY: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • WWE 2K25

Juego de Carreras del Año

  • EA SPORTS F1® 25
  • Kirby Air Riders
  • Mario Kart World
  • Wheel World

RPG del Año

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Monster Hunter Wilds
  • The Outer Worlds 2

Juego Deportivo del Año

  • EA SPORTS FC 26
  • PGA Tour 2K25
  • MLB The Show 25
  • NBA 2K26
  • Rematch

Juego de Estrategia / Simulación del Año

  • The Alters
  • Drop Duchy
  • Europa Universalis V
  • The King is Watching
  • StarVaders

Logro Técnico Destacado en Realidad Inmersiva

  • Ghost Town
  • Hotel Infinity
  • Marvel’s Deadpool VR
  • Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
  • Unloop

Juego de Realidad Inmersiva del Año

  • Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
  • Ghost Town
  • Marvel’s Deadpool VR
  • The Midnight Walk
  • Thief VR: Legacy of Shadow

Logro Destacado para un Juego Independiente

  • Baby Steps
  • Blue Prince
  • Consume Me
  • despelote
  • Dispatch

Juego Móvil del Año

  • Persona5: The Phantom X
  • Umamusume: Pretty Derby
  • WHAT THE CLASH?
  • Where Winds Meet

Juego Online del Año

  • Arc Raiders
  • Battlefield 6
  • Mario Kart World
  • Marvel Rivals
  • Split Fiction

Logro Destacado en Diseño de Juego

  • Arc Raiders
  • Blue Prince
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Yes

Logro Destacado en Dirección de Juego

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II

Juego del Año

  • Arc Raiders
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei

ENTÉRATENintendo sorprende con nuevos Joy-Con de diferentes colores para Switch 2 y apunta a los fans del estilo

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Imperdibles de la semana

Contenido recomendado