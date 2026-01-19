Jugador logra correr Minecraft en Hytale y sorprende a la comunidad con los resultados

El juego de Hypixel Studios es uno de los favoritos de los modders

En cuestión de días, Hytale se convirtió en el nuevo juego favorito de los modders. El proyecto rescatado por Hypixel Studios debutó con éxito en acceso anticipado y aún es una sensación en las plataformas de streaming. Esto lo posiciona como uno de los títulos más comentados del momento, por lo que es normal saber que los jugadores no paran de experimentar con él. Ahora, un modder logró correr Minecraft en Hytale y sorprendió a todos.

Las comparaciones entre los juegos de Mojang Studios y Hypixel Studios fueron inevitables, pues ambos apuestan por una experiencia sandbox con una estética muy particular. El modder iamcxv7 tuvo la genial idea de reunir ambos títulos de una forma bastante peculiar: ejecutó una versión antigua de Minecraft desde el mapa de Hytale.

Modder logra correr Minecraft en Hytale

En días recientes, la comunidad de modders ha hecho experimentos muy interesantes con Hytale. Uno de ellos consiste en ejecutar otros juegos desde el mapa del sandbox, sin la necesidad de gastar muchos o nada de recursos adicionales. El jugador iamcxv7 aprovechó las comparaciones con Minecraft para hacer algo inesperado: ejecutar el título de Mojang Studios dentro del nuevo sandbox.

Por medio de sus redes sociales, el modder compartió un vistazo a su interesante proyecto, que deslumbró a los amantes de ambas franquicias. Compartió un video donde, en efecto, se ve gameplay de Minecraft ejecutado desde Hytale. Explicó que lo hizo sin necesidad de gastar recursos adicionales, sólo por medio de “manipulación pura de datos de pixeles”.

Got Minecraft Running in Hytale World Map. Zero Assets. Just Pure Map Pixel Data Manipulation. #Hytale @Hytale pic.twitter.com/D8lmsqTqSU — iamcxv7 (@iamcxv711) January 17, 2026

El jugador compartió más detalles de su proyecto por medio de reddit. Gracias a esto, sabemos que ejecuta una versión antigua de Minecraft a 35 fps y a una resolución de 320×240. En concreto, usa la versión 0.30 del juego para ejecutarlo del lado del servidor. El modder presumió su hazaña y afirmó que lo hace “sin GPU, sin llamadas OpenGL” sólo con “renderizado 3D puro basado en CPU”.

El proyecto va más allá de mostrar gameplay de Minecraft en Hytale, pues los jugadores pueden explorar el mundo, romper bloques, hacer construcciones y más en el título de Mojang, “todo renderizado por software en la CPU”.

Modder reunió Minecraft y Hytale en una misma experiencia

“No puedo distribuir el código fuente de Minecraft por razones legales, pero el renderizador de software personalizado que lo hace posible es la parte interesante: una implementación completa de OpenGL 1.1 en Java puro”.

Hytale es el nuevo juego favorito de los modders

Hace unos días, una jugadora presentó un mod, bautizado como “Hycraft”, para modificar el aspecto visual de Hytale y hacerlo más parecido al de Minecraft. Desde entonces, otros talentosos desarrolladores han revelado sus proyectos para unirse al fervor por el nuevo sandbox de Hypixel Studios.

Así como éste, la comunidad ha hecho otros interesantes experimentos. Por ejemplo, alguien ya logró correr DOOM en Hytale, lo que reafirma que el FPS puede jugarse en todas partes. Además, otros modders lograron ejecutar emuladores de Game Boy y Game Boy Color dentro del popular juego, que domina plataformas como Twitch.

Hytale es un juego muy popular entre los modders

Hypixel Studios ya liberó la primera actualización importante para su juego, que marcó la llegada de dinosaurios y múltiples mejoras para la experiencia de juego. El estudio está comprometido con el futuro de Hytale a largo plazo, por lo que trabaja en muchos añadidos y optimizaciones que llegarán rumbo al lanzamiento de su versión 1.0.

