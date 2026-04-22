Jugadores demandan a Nintendo por los aranceles de Donald Trump: fans aseguran que la compañía se enriquecerá injustamente con los reembolsos que reciba de EUA

Nintendo y la administración de Donald Trump no son buenos amigos. A principios de este año, la compañía demandó al gobierno de Estados Unidos por el embrollo de los aranceles, que encarecieron varios de sus productos y entorpecieron el lanzamiento de Switch 2. Nintendo exigió a las autoridades que le regresen los impuestos que pagó debido a la imposición de los aranceles.

La demanda se suspendió luego de que un juez del Tribunal de Comercio Internacional ordenara que las empresas que pagaron dichos aranceles recibirán el rembolso de todo su dinero. Nintendo tiene las de ganar, pero el caso acaba de dar un giro inesperado.

Varios jugadores hicieron una demanda colectiva contra la empresa, pues consideran que se enriquecerá injustamente cuando reciba los reembolsos por parte del gobierno de Estados Unidos. Argumentan que ese dinero debería regresar a los jugadores que adquirieron productos de Nintendo con precios inflados y no a los bolsillos de la compañía.

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Jugadores presentan demanda colectiva contra Nintendo por el tema de los aranceles

La guerra comercial de Donald Trump generó un caos en la industria de los videojuegos. Nintendo y más compañías se vieron obligadas a tomar decisiones riesgosas para su negocio, con tal de evitar el impacto de los nuevos aranceles internacionales. En el caso de la compañía japonesa, migró una parte de su cadena de producción a países que no fueron impactados severamente por las decisiones del mandatario estadounidense.

Sin embargo, los efectos negativos no tardaron en llegar: Nintendo aumentó el precio de varios de sus productos, incluyendo diversos accesorios para Switch 2. Ahora que la compañía recibirá un reembolso por parte del gobierno de Estados Unidos, los jugadores también quieren recuperar el dinero que gastaron de más.

Jugadores de Estados Unidos ahora son parte del conflicto entre Nintendo y Donald Trump

Gregory Hoffert y Prashant Sharan, jugadores de de Estados Unidos, presentaron una demanda ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington. Le exigen a Nintendo que regrese a sus fans parte del dinero que obtendrá del gobierno. Aseguran que la empresa se enriquecerá de forma injusta luego de aumentar los precios de su productos y recibir los reembolsos por los aranceles.

“A menos que este Tribunal lo impida, Nintendo podría recuperar los mismos pagos de aranceles 2 veces: una vez de los consumidores mediante precios más altos y otra vez del gobierno federal mediante reembolsos de aranceles, incluidos los intereses pagados por el gobierno sobre esos fondos”.

Ambos jugadores decidieron demandar a la compañía ya que compraron varios de sus productos con precios inflados debido a los aranceles. Creen que lo más justo es que recuperen parte de su inversión, tal como la compañía lo hará. Su objetivo actual es que todos los fans afectados por esta situación se unan a la demanda. Podrán hacerlo aquellos que adquirieron productos de Nintendo con precios inflados entre el 1 febrero de 2025 y el 26 de febrero de 2026.

Nintendo Switch 2 aún podría subir de precio

A pesar de que el tema de los aranceles queda poco a poco en el pasado, la realidad es que los fans de Nintendo aún siguen en alerta. La crisis de memoria amenaza con aumentar el precio de Switch 2 tarde o temprano. Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa, se ha mostrado positivo y confía en que podrán mantener el costo de su hardware a largo plazo.

Por el contrario, algunos analistas piensan que Nintendo está sobre las cuerdas y que el aumento de precio en Switch 2 podría ser inminente. Mat Piscatella, investigador de la firma Circana, cree que la consola híbrida podría ser más costosa en algún momento de este año, pues las tendencias son claras: la crisis de memoria se extenderá hasta 2028.

Hay que recordar que Nintendo no sólo aumento el precio de diversos accesorios de Switch 2, pues también hizo ajustes al costo de su anterior consola híbrida. En días recientes, la compañía anunció cambios en el precio de sus juegos, pero fueron a favor del bolsillo de sus fans, sobre todo de quienes disfrutan el formato digital.

Switch podría subir de precio tarde o temprano por la crisis de memoria

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