Hackers provocan un caos en Apex Legends: jugadores protestan y piden mejoras en la seguridad del Battle Royale

Los tramposos son uno de los problemas constantes de los juegos como servicio, y Apex Legends no es la excepción. Durante años, Respawn Entertainment ha tenido que lidiar con hackers y exploits que afectan la experiencia de juego, en una lucha permanente por mantener la integridad de su Battle Royale. Pese a sus esfuerzos, la comunidad del título sufrió recientemente un ataque que arruinó sus partidas.

El atacante usó un nuevo exploit que le permitió tomar el control de los personajes de los jugadores, así como vaciar sus inventarios. Ante la persistencia del hacker, la comunidad de Apex Legends usó las redes sociales para protestar en busca de una solución por parte de los desarrolladores.

Respawn actuó rápido y resolvió el problema; sin embargo, fue blanco de fuertes críticas por los problemas de seguridad que ha sufrido el Battle Royale prácticamente desde su estreno.

Hackers arruinaron de nuevo las partidas de Apex Legends

Apex Legends ha registrado problemas serios con los hackers en múltiples ocasiones. Basta recordar que, a inicios de 2025, cuentas de diversos jugadores profesionales fueron hackeadas. Incluso, los ataques han estado presentes en competencias y en transmisiones en vivo oficiales, donde los tramposos han hecho todo tipo de locuras en el Battle Royale.

Respawn Entertainment está comprometido con la seguridad del juego, por lo que ha hecho muchas mejoras para combatir a los hackers. Sin embargo, los atacantes aún encuentran formas de romper los sistemas que protegen el Battle Royale para hacer sus fechorías. Prueba de ello fue el reciente ataque que se llevó a cabo esta semana, cuando los jugadores perdieron el control de sus personajes por un exploit desconocido.

Los hackers aún son un problema serio en Apex Legends

“Es un riesgo de seguridad tener Apex instalado en este momento”, afirmó un jugador luego de ser víctima y ver múltiples videos que mostraban a los hackers en acción. Los atacantes podían tomar el control de los personajes, vaciar sus inventarios y expulsar a los jugadores. Esto generó una campaña en redes sociales, donde los jugadores protestaron para llamar la atención de Respawn.

Algunos fans aprovecharon la ocasión para criticar al estudio por empeñarse en mejorar otros apartados del juego y no poner más atención a su seguridad. Ante las quejas, Respawn reconoció que había un problema e inició una investigación para resolverlo.

“Tal vez si se centraran más en el sistema antitrampas y en una mejor seguridad no tendrían estos problemas, pero en lugar de eso se centran en mejorar los personajes y en eventos más aburridos”.

NEW APEX LEGENDS REMOTE ACCESS CHEATS!? Someone took control of xeaul and I's account in the same game 6 times trying to pad me off the map and walk xeaul off the map @RSPN_Hideouts @PlayApex @alphaINTEL @Respawn @EA pic.twitter.com/r67imMXqng — juicy shmooves (@Juicyshmooves_) January 9, 2026

Respawn solucionó el problema tras las críticas

Como parte de su investigación inicial, Respawn descartó que los hackers pudieran ejecutar código de forma remota o instalar algo malicioso en los equipos de los jugadores. Poco después de que iniciaran las protestas, el equipo reconoció que había un “incidente de seguridad activo” provocado por un “actor malicioso” que podía controlar de forma remota a los personajes de Apex Legends.

Poco después, la compañía hizo una publicación en sus redes sociales para confirmar que el inconveniente estaba resuelto. señaló que el problema de los tramposos es “un juego constante del gato y el ratón”, por lo que seguirán trabajando para garantizar la seguridad de los jugadores.

“Este incidente ya está resuelto gracias a la ayuda de nuestra comunidad. El sistema Anti-Cheat es un juego constante del gato y el ratón, y sus informes son fundamentales para que podamos informarnos, incluyendo el que nos ayudó hoy. Gracias por su paciencia mientras nuestros equipos se apresuraban a abordar y resolver este problema”.

Respawn continuará trabajando en la seguridad de Apex Legends

