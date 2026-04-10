Karl Urban quiere hacer una película o serie con Rockstar para interpretar a uno de sus personajes más icónicos luego de Mortal Kombat II

El cine basado en videojuegos está a todo lo que da. Luego del rotundo éxito de Super Mario Galaxy: La Película, Warner Bros. Pictures y New Line Cinema buscarán hacer lo propio con Mortal Kombat II. La secuela promete mucha acción, combates brutales y la incorporación de reconocidas estrellas como Karl Urban, quien dará vida al carismático Johnny Cage.

El actor de The Boys quiere mantenerse cerca de las producciones basadas en franquicia de videojuegos. De hecho, ya tiene en mente al próximo personaje que le gustaría interpretar. Durante una entrevista reciente, habló sobre su deseo de trabajar con Rockstar Games en una película o serie. Su sueño es dar vida a uno de los personajes más icónicos del estudio, que también se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de toda la industria.

Video relacionado: Videojuegos que deberían ser películas o series

Karl Urban quiere hacer una película o serie de Red Dead Redemption

Sin duda, Hollywood aún tiene la mira puesta en la industria de los videojuegos, así que es cuestión de tiempo para que más aclamadas franquicias den el salto a la pantalla grande. Muchos han soñado con una película o serie por parte de Rockstar, estudio conocido por GTA, pero también por Red Dead Redemption.

Karl Urban es un gran fanático de la franquicia de vaqueros, de manera que le fascinaría ver una adaptación para el cine y la televisión. Durante una charla con Square Mile (vía GameSpot), el intérprete de Johnny Cage declaró que sería un sueño realidad interpretar a John Marston, protagonista de Red Dead Redemption.

“¡Vamos, John Marston! Me encantaría interpretar a ese personaje”, fue la respuesta que Urban dio cuando fue cuestionado sobre su videojuego favorito y el próximo personaje de la industria que le gustaría ser en la pantalla grande o chica.

Karl Urban quiere interpretar a John Marston

Curiosamente, no es el único actor de Hollywood que está interesado en una adaptación de Red Dead Redemption. Hace un par de años, Jack Black también se mostró interesado en una cinta basada en la franquicia de vaqueros. Sin embargo, todo indica que no se hará realidad, al menos no a corto plazo.

A finales de 2023, Take-Two declaró que no tenía intenciones de adaptar ni GTA ni Red Dead Redemption al cine o a la televisión. Strauss Zelnick, director general de la compañía, no cerró del todo las puertas, pero si aclaró que serán muy cuidadosos en caso de trabajar en proyectos multimedia. Añadió que su índice de éxito en el mercado de los videojuegos es muy alto, así que no tienen motivos para arriesgarse en la industria cinematográfica.

Mortal Kombat II es una apuesta segura al éxito

El reinició cinematográfico de la franquicia de peleas fue un rotundo éxito. La película de 2021 recaudó más de $84 millones de dólares en la taquilla internacional, y se espera que Mortal Kombat II repita o supere la hazaña. La secuela introducirá mucha más acción y nuevos rostros al torneo más letal de los videojuegos.

Además de Lewis Tan (Cole Young), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Sub-Zero) y Hiroyuki Sanada (Scorpion), veremos a Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Martyn Ford (Shao Kahn), Ana Thu Nguyen (Sindel) y Damon Herriman (Quan Chi).

Karl Urban es una de las incorporaciones más importantes a la secuela, pues Johnny Cage tendrá un rol fundamental en la historia. Mortal Kombat II debutará el próximo 8 de mayo.

La secuela debutará el próximo mes y promete reventar la taquilla

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con los videojuegos.

Video relacionado: ¡Una basura! Los peores juegos basados en series y películas

Fuente