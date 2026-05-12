Katsuhiro Harada se une a SNK: el antiguo productor de TEKKEN liderará el recién formado VS Studio, ¿trabajará en The King of Fighters, Fatal Fury o Samurai Showdown?

El creativo volverá a la industria para hacer juegos memorables que sorprendan a los fanáticos del estudio

A finales de 2025, Katsuhiro Harada abadonó Bandai Namco y dejó de ser el productor de TEKKEN. Luego de tomarse un respiro, el célebre desarrollador japonés está listo para regresar a la industria. La nueva etapa de su carrera será al lado de SNK, estudio conocido por franquicias de peleas como The King of Fighters, Fatal Fury y Samurai Showdown.

Harada liderará VS Studio, un nuevo equipo de desarrollo de SNK. Con entusiasmo, el creativo habló sobre este nuevo capítulo en su faceta de desarrollador y sobre sus metas frente al estudio. Dejó claro que quiere crear nuevos títulos que expriman al máximo la tecnología y el talento de los creativos más destacados de SNK.

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Katsuhiro Harada liderará VS Studio, nuevo equipo de SNK

El creativo japonés es todo un referente de los juegos de peleas, así que su llegada a SNK genera mucho entusiasmo. Katsuhiro Harada estará al frente de VS Studio, nuevo equipo de desarrollo con sede en Shinagawa, Tokio, en el que se desempeñará como director ejecutivo.

El nombre de la empresa hace referencia a “Versus”, así que es un guiño al factor competitivo de los juegos de pelea. Para Harada, el nombre representa una forma de desafiar la tradición. El nombre del estudio también significa “Video game Soft”, en referencia a que los videojuegos serán su enfoque principal.

La misión de VS Studio y Harada es combinar tecnología y talento de primer nivel “para alcanzar la excelencia”. De acuerdo con la información, el jefe del estudio apostará por la libertad para ofrecer experiencias memorables y diferentes a los jugadores. Actualmente, la compañía está en proceso de reclutamiento para encontrar a quienes acompañarán a Harada en esta aventura. El desarrollador colaborará con Yasuyuki Oda, diseñador de SNK, en sus primeros proyectos.

“Tras haber participado en el desarrollo de videojuegos durante muchos años, siempre me he planteado cómo quiero invertir mi tiempo como desarrollador y qué tipo de entorno permite a los desarrolladores rendir al máximo. VS Studio es una respuesta a esa pregunta. Al combinar tecnología y conocimiento, y trabajando con colegas apasionados, nuestro objetivo es brindar las mejores experiencias de juego a usuarios de todo el mundo”.

Yuichi Yonemori, Katsuhiro Harada y Yasuyuki Oda, creativos de SNK

¿Cuál será el primer juego de VS Studio?

Katsuhiro Harada recoció ser un gran fanático de SNK, incluso antes de adentrarse en la industria de los videojuegos. Por ello, le fascina la idea de formar parte de la compañía y hacer cosas especiales para sus fans. Desafortunadamente, por ahora no reveló pistas de su primer proyecto como productor del nuevo estudio.

Debido a los antecedentes del creativo, es fácil intuir que trabajará en juegos de pelea. La gran incógnita es saber si creará algo original o se enfocará en alguna de las franquicias más populares del género. SNK es un referente de los juegos de peleas gracias a The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Showdown y algunas otras sagas que han estado inactivas durante años. Harada reveló que, en algún momento, le gustaría trabajar con una IP consolidada del estudio.

“Bueno, no estoy seguro. Hay muchas franquicias de SNK que me gustan, y me gustaría probar diferentes cosas con ellas. Pero como son propiedad intelectual de SNK, no puedo decir nada con demasiada libertad. Por cierto, todavía no he decidido participar en ningún título en concreto, aunque siempre hemos tenido conversaciones muy animadas al respecto”.

Katsuhiro Harada podría trabajar en KOF y más sagas en el futuro

¿Por qué el creativo dejó Bandai Namco y TEKKEN?

Katsuhiro Harada inició su carrera en Namco en 1994 y su exitosa carrera abarca más de 30 años. Su relación con TEKKEN inició justamente con su ingreso en la empresa, pues colaboró con el desarrollo de la primera entrega de la saga. Tras décadas de trabajo continuo, el desarrollador decidió abandonar Bandai Namco a finales del año pasado.

En un comunicado, Harada reconoció que la muerte de Tomonobu Itagaki, productor de Ninja Gaiden y amigo cercano, lo hizo reflexionar sobre su vida. Decidió abandonar Bandai Namco luego de pensar sobre el tiempo que le queda como creador de videojuegos. Harada pensó en su retiro por al menos 5 años, a lo largo de los cuales planificó todo para su salida de la compañía.

“Durante ese periodo, busqué el consejo de Ken Kutaragi —a quien respeto como a un segundo padre— y recibí un apoyo y una orientación invaluables. Sus palabras me sostuvieron silenciosamente para tomar esta decisión. En los últimos 4 o 5 años he ido entregando gradualmente todas mis responsabilidades, así como las historias y el mundo narrativo que supervisaba, al equipo, lo que me lleva al día de hoy”.

Harada cerró este capítulo de su historia en un momento muy especial: el 30.° aniversario de TEKKEN. Bandai Namco le agradeció por todo su trabajo y garantizó que la franquicia seguirá activa muchos años más.

El creativo ahora demostrará su talento en SNK

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