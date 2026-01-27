Kirby Air Riders recibe una enorme actualización 1.3.0 que cambia cómo juegas en Nintendo Switch 2

La exclusiva de Nintendo Switch 2 dirigida por Masahiro Sakurai suma nuevos modos, GameShare y muchos ajustes clave para 2026.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, Kirby Air Riders se convirtió en uno de los juegos multijugador más activos de Nintendo Switch 2. Ahora, el título vuelve a dar de qué hablar gracias a la actualización 1.3.0, que ya está disponible desde hace unas horas. Este parche corrige errores, y agrega funciones importantes que cambian la experiencia de juego.

La novedad más llamativa es la llegada de GameShare, una función pensada para el multijugador local entre varias consolas. Desde la pantalla de inicio, los jugadores pueden compartir partidas con personas cercanas o mediante GameChat. Esto facilita organizar carreras sin que todos tengan el juego completo, algo ideal para reuniones y eventos.

Un nuevo modo que cambia las carreras

Entre los agregados más fuertes está el nuevo modo Grand Prix, disponible dentro de Air Ride en los paddocks. Aquí, los jugadores compiten en varias carreras consecutivas y el ganador se define por puntos acumulados. Esta modalidad apuesta por la constancia y la estrategia, no solo por ganar una carrera aislada.

También se integra el nuevo conjunto de reglas Sub-In Series, que permite partidas continuas mientras otros jugadores entran o salen. Esto hace que las sesiones sean más dinámicas y menos interrumpidas, algo que muchos fans pedían desde el lanzamiento.

Más opciones y ajustes importantes

La actualización permite que 2 jugadores participen en paddocks y Quick Matches desde una sola consola Nintendo Switch 2, ampliando las opciones locales. Además, se hicieron ajustes prácticos como cambiar la opción “Popular” por “Random” en el mercado de máquinas y mejorar la personalización de Transform Star.

City Trial recibió varias mejoras de calidad de vida. Ahora es posible descartar habilidades copiadas sin activar el especial, mantener la barra especial al cambiar de máquina y ajustar mejor el rango de selección. También se añadieron opciones para borrar récords individuales y mostrar la versión del juego en Time Attack.

Balance y correcciones técnicas

El parche incluye ajustes de balance para pilotos y máquinas, además de una larga lista de correcciones. Se mejoró la estabilidad en línea, se solucionaron errores visuales, problemas de cámara, fallas en City Trial y comportamientos extraños en modos como Top Ride y Team Relay. En general, la experiencia ahora es más estable y consistente.

Con esta actualización, Kirby Air Riders refuerza su propuesta multijugador y demuestra que Nintendo sigue apostando fuerte por el juego en 2026.

¿Ya probaste el nuevo modo Grand Prix, ¿qué opinas del soporte de GameShare en Nintendo Switch 2 Cuéntanos en los comentarios.

