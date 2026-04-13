La actualización Radiant Wilds marca un nuevo capítulo en Albion Online, el MMORPG gratuito que llegará a Xbox muy pronto

La escena de los MMORPG parece dominada por los mismos nombres desde hace varios años: World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV. Pero volando un poco por debajo del radar yace un nombre que se ha mantenido estable y tiene, además, la peculiaridad de ser gratuito: Albion Online.

Lanzado en 2017 como un juego de rol en línea de paga, el título del estudio alemán Sandbox Interactive, poco a poco fue ganándose su lugar en la escena. Todo gracias a una perspectiva isométrica, un diseño tipo sandbox y una estructura de clases flexible, basada en equipamiento. Lo anterior, aunado a una conversión hacia el free-to-play en 2019, lo consolidó como algo más que un experimento.

Albion Online nació siendo pequeño y con aspiraciones moderadas –de hecho, su estudio nació con apenas 3 miembros– pero ha prosperado. Muestra de ello es el lanzamiento de su nueva y ambiciosa expansión: Radiant Wilds. El contenido aspira a darle un nuevo rostro a la experiencia, perfilándola para su inminente lanzamiento en consolas.

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Radiant Wilds, el DLC de Albion Online

¿Qué hay de nuevo en Radiant Wilds, el DLC de Albion Online?

Radiant Wilds es una de las expansiones más completas en la historia del juego y trae consigo una renovación visual total. Incluye mejoras técnicas de rendimiento y nuevas funciones que buscan enriquecer la experiencia de los jugadores sin aumentar los requisitos de sistema.

Cada bioma fue rediseñado con iluminación mejorada, nuevas texturas, efectos acuáticos y elementos ambientales específicos. Esto logra que el mundo se sienta más vivo y dinámico. Además, se implementaron optimizaciones técnicas que garantizan combates masivos más fluidos y estables, una respuesta directa a las peticiones de la comunidad.

Entre las novedades destaca La Armería, una herramienta que ofrece configuraciones sugeridas basadas en datos reales para distintos modos de juego. Esto facilita que cada jugador encuentre el set ideal para su actividad. La Arena también se expande: al clásico modo 5v5 se suma ahora el modo 1v1, pensado para quienes deseen practicar JvJ en un entorno seguro y no letal.

¿Qué mejoras llegan con la expansión?

La actualización también mejora el soporte para controles, haciendo que el combate y la navegación sean más intuitivos en todas las plataformas. Y como parte de su calendario de abril, Albion Online celebrará el evento para creadores The Crucible II el 17 de abril, donde distintos gremios competirán por puntos y premios guiados por influencers y streamers.

Como mencionamos párrafos atrás, el 21 de abril marcará un hito ya que será el debut de Albion Online en Xbox Series X/S, con soporte de juego cruzado que permitirá a jugadores de PC, móviles y consola compartir el mismo mundo y servidores.

Albion Online reafirma su identidad como uno de los MMORPG sandbox más influyentes del mundo, y con la actualización Radiant Wilds eleva su experiencia con un mundo más vivo, nuevas funciones y un salto hacia consolas que marca el inicio de una nueva etapa.

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