¿Cómo proteger a los menores en ROBLOX? Lanzan cuentas basadas en edad y controles parentales ampliados

Roblox Corporation anunció su nueva estrategia para mejorar la seguridad y gestionar el contenido que llega a los niños

El sistema de seguridad en ROBLOX es uno de los temas más polémicos en años recientes. La plataforma de videojuegos se asocia con distintas investigaciones y casos de depredación y abuso de menores, por lo que no se trata de un asunto menor. Pese al escándalo, Roblox Corporation actualiza sus medidas para combatir estos hechos. A inicios de año lanzaron el proceso de verificación de edad y el sistema de asignación por grupos según los años cumplidos de cada usuario.

Esta vez, la compañía da un paso más importante con el próximo lanzamiento de nuevos tipos de cuentas que aplicará a jugadores menores de 16 años.

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¿Qué son Roblox Kids y Roblox Select? ¿Cuándo llegarán a la plataforma de videojuegos?

Por medio de un comunicado de prensa, Roblox Corporation anunció las cuentas Roblox Kids y Roblox Select. Se trata de una nueva medida de seguridad pensada para usuarios menores de 16 años.

De acuerdo con la información, estas 2 nuevas cuentas para menores de edad llegarán a ROBLOX a inicios de junio y ofrecerán nuevas opciones de asignación y gestión de contenido, junto con novedades en control parental.

Al respecto, se menciona: “esta actualización integrará verificaciones de edad, configuraciones predeterminadas de cuenta, calificaciones de contenido, moderación continua y controles parentales ampliados en un marco unificado para usuarios jóvenes”.

La primera cuenta es Roblox Kids, que aplica para jugadores de 5 a 8 años. La asignación por edad a esta cuenta se realizará por vía de la verificación del jugador o de su padre o tutor. Tendrá las siguientes características:

Acceso limitado a juegos clasificados con contenido Mínimo o Leve

Todo tipo de comunicación desactivada por completo

Diseño con un color en particular que confirme que se trata de una cuenta de tipo Roblox Kids

Luego, está la cuenta Roblox Select. Esta opción es para jugadores de 9 a 15 años y tendrá las siguientes características:

Acceso limitado a juegos clasificados con contenido Moderado

Configuración de comunicación predeterminada en Chat de Experiencia y Chat de Equipo

Diseño con un color en particular que confirme que se trata de una cuenta de tipo Roblox Select

Introducing Roblox Kids and Roblox Select: age-based accounts that use age-check technology to deliver tailored content, safer chat, and expanded parental controls for users under 16. https://t.co/auCa334i41 — Roblox (@Roblox) April 13, 2026

La progresión entre cuentas se realizará de forma automática conforme los jugadores cumplan años

Esta nueva iniciativa de ROBLOX se diseñó pensando en un sistema automático que progrese con los jugadores conforme cumplan años. Esto significa que los jugadores que inicien en una cuenta Roblox Kids pasarán a una Roblox Select cuando cumplan 9 años.

En el siguiente caso, pasarán de Roblox Select a Roblox Estándar cuando cumplan 16 años. Salvo detalles específicos o medidas más estrictas que requieran intervención del padre o tutor, el contenido y las funciones se adaptarán de forma automática. Se considerará la edad y los patrones de consumo de contenido de cada usuario.

Por otra parte, se informó que la selección de juegos disponibles para cada cuenta se realizará de forma dinámica gracias a la aplicación de tecnología IA. En todo caso, se procurará que los juegos correspondan con el contenido aprobado para la edad correspondiente.

Finalmente, en el caso de los controles parentales también hay buenas noticias pues tendrán las siguientes y nuevas funciones:

Bloqueo de juegos: los padres podrán bloquear juegos específicos hasta los 15 años

Gestión de chat: los padres podrán administrar configuraciones de chat directo hasta los 15 años

Nueva aprobación de juegos: los padres podrán aprobar el acceso a juegos específicos que no estén disponibles por defecto según el tipo de cuenta

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