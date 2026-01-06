La esperada colaboración entre Fortnite y South Park ya tiene fecha ¿Será tan increíble como la de Los Simpson?

Una de las colaboraciones más esperadas en Fortnite es la de South Park. No es para menos, Los Simpson dejaron un antecedente de importancia y ahora toca el turno de otra de las series animadas más longevas y exitosas de Estados Unidos. 2026 inició con todo en el Battle Royale de Epic Games y hay […]

Una de las colaboraciones más esperadas en Fortnite es la de South Park. No es para menos, Los Simpson dejaron un antecedente de importancia y ahora toca el turno de otra de las series animadas más longevas y exitosas de Estados Unidos. 2026 inició con todo en el Battle Royale de Epic Games y hay muy buenas noticias pues Cartman, Stan, Kyle, Kenny, Butters y más pronto estarán en el videojuego pues ya hay fecha oficial de estreno.

NO TE LO PIERDAS: Anthem cerrará sus servidores en una semana, pero los fans que deseaban rejugarlo por última vez tienen problemas para volver a descargarlo

South Park llegará esta semana a Fortnite

¿Cuándo llegará South Park a Fortnite?

Por medio de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, Fortnite anunció la llegada de South Park y lo mejor es que será esta misma semana.

De acuerdo con la información oficial, la franquicia de Trey Parker y Matt Stone llegará al Battle Royale el próximo 9 de enero. La imagen muestra a Butters jugando el título de Epic Games y la frase “se está cargando el caos”.

Lo anterior advierte que el contenido humorístico, satírico y sin contemplaciones será parte de la experiencia. Con este anuncio, sigue la serie de excelentes colaboraciones de Fortnite con shows exitosos de otros medios.

La colaboración con South Park es de las más esperadas pues se trata de una serie animada que data de 1997, o sea que está cerca de cumplir 30 años. A lo largo de este tiempo se posicionó como una de las más importantes gracias a su humor negro y su crítica social.

¿Qué podemos esperar de esta colaboración? ¿Será tan buena como la de Los Simpson?

La expectativa es alta en este caso. La reciente colaboración entre Fortnite y Los Simpson dejó felices a los fans pues no solo se trató de personajes y skins. También hubo un mapa completo inspirado en Springfield y sus lugares icónicos.

En cuanto a South Park, algunos rumores señalan que, si bien no habrá un mapa entero, el actual sí tendrá nuevos escenarios inspirados en la serie animada.

Por otra parte, los rumores dan por hecho que cuando menos tendremos al cuarteto de personajes principales para jugar: Eric Cartman, Kyle Broflovski, Kenny McCormick y Stan Marsh.

Asimismo, se dice que habrá contenido de Stick of Truth, el RPG que desarrolló Obsidian para Ubisoft, aunque se debe tomar en cuenta que este videojuego está inspirado en un capítulo de la serie.

ENTÉRATE: Xbox Game Pass iniciará 2026 con juegazos de Star Wars, Resident Evil, Final Fantasy y otras novedades interesantes

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente