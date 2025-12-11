La gran actualización de GTA Online trae mansiones de lujo y el regreso de Michael de Santa de GTA V

Si se trata de ser chicos malos en GTA Online, vale la pena hacerlo si esto te dará lujos y una vida soñada. Justo esa es la temática de la reciente actualización que además de llegar con mansiones, vehículos lujosos y recompensas, también marca el regreso de uno de los personajes más queridos de GTA […]

Si se trata de ser chicos malos en GTA Online, vale la pena hacerlo si esto te dará lujos y una vida soñada. Justo esa es la temática de la reciente actualización que además de llegar con mansiones, vehículos lujosos y recompensas, también marca el regreso de uno de los personajes más queridos de GTA V: Michael De Santa.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation Plus recibirá un juegazo de Assassin’s Creed, un muy esperado indie y una atractiva entrega de Team Ninja

A vivir como rockstar de la mafia en GTA Online

GTA Online: Michael de Santa está de regreso

La última actualización de GTA Online ya está disponible y llega cargada de novedades para quienes disfrutan construir su propio imperio en Los Santos. Bajo el nombre Refugio en las colinas, la expansión introduce un trío de mansiones de lujo, nuevas misiones, más vehículos y el regreso de personajes muy queridos de GTA V, como Michael De Santa y Amanda.

Las 3 propiedades —ubicadas en Richman, Tongva y Vinewood— funcionan como auténticos centros de operaciones. Cada una incluye acceso rápido a cualquier otra propiedad mediante un asistente con IA.

También cuentan con un sistema para manejar negocios desde la computadora interna y comodidades que van desde helipuerto y garaje para 20 autos hasta zonas de entrenamiento, piscina, jacuzzi y hasta espacio para adoptar una mascota.

Además, cada mansión permite personalizar el interior con extras como armería, zona de arcade, taller, un podio para exhibir vehículos y medidas de seguridad que reducen o eliminan ataques a tus negocios.

La actualización también suma nuevos autos. El Pfister X-treme llega como superdeportivo futurista, mientras que el Übermacht Sentinel XS4 revive la estética de clásicos sedanes europeos. Para quienes prefieren un estilo retro, el Grotti GT750 se suma como deportivo clásico.

Status is everything. Take your rightful place amongst the city's elite with a lavish new mansion property.



GTA Online: A Safehouse in the Hills, now available: https://t.co/MeMM9Fprhi pic.twitter.com/dwvrGN9U5N — Rockstar Games (@RockstarGames) December 10, 2025

¿Qué novedades hay en las misiones?

Todos los jugadores pueden participar en KnoWay, güey, una nueva serie en la que deberás ayudar a Avi Schwartzman a derribar una red de vigilancia clandestina. Quienes lideren estas operaciones pueden conseguir un bono semanal de GTA$400,000 por sabotear los planes de la compañía.

Rockstar también estrena un nuevo creador de misiones. Este ofrece herramientas más completas para permitir que la comunidad diseñe y comparta sus propios encargos con total libertad.

Los suscriptores de GTA+ reciben ventajas adicionales. Entre ellas, acceso anticipado al Vapid FMJ MK V, mejoras especiales aplicables desde el taller de la mansión, descuentos en HSW. También tienen la opción de asignar tareas al personal de otras propiedades directamente desde la app del Club de Vinewood.

La actualización se completa con un nuevo evento aleatorio de conductor de huida, gestos inéditos y compatibilidad ampliada del bloqueador de misiles para decenas de vehículos más. Rockstar promete que esto es solo el comienzo, pues en las próximas semanas llegarán nuevos autos, misiones, modos por temporadas y eventos festivos.

ENTÉRATE: Activision reconoce la mala recepción de Call of Duty: Black Ops 7 y anuncia cambios importantes para el futuro de la franquicia

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.