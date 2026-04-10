¿La Liga MX estará en EA Sports FC 27? Aseguran que ya hay acuerdo entre la primera división de México y Electronic Arts

Una fuente confiable reveló que la liga mexicana estará de vuelta en el juego de fútbol más exitoso del mundo

Aunque la ruptura entre Electronic Arts y la FIFA puso fin a una de las franquicias de videojuegos más exitosas, la compañía norteamericana se mantiene en la cima con EA Sports FC. Parte de su encanto tiene que ver con el uso de licencias reales y en años recientes hay expectativa por el regreso de la Liga MX.

La primera división del fútbol mexicano celebró un acuerdo con Konami para aparecer en eFootball de forma exclusiva, pero reportes señalaron que no hubo renovación.

Muchos rumores han surgido desde entonces, pero esta vez hay información de una fuente confiable. Tal parece que después de mucho tiempo, el futbol mexicano estará en el videojuego más importante.

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La liga mexicana es vieja conocida de la franquicia de fútbol de EA

Aseguran que la Liga MX estará en EA Sports FC 27

De acuerdo con un reporte exclusivo del relator y conductor de Fox Sports México, Raoul “Pollo” Ortiz, la Liga MX ya tiene un acuerdo con Electronic Arts para el regreso de la competencia mexicana en EA Sports FC.

Actualmente, la entrega EA Sports FC 26 vive la última parte de su ciclo comercial. Los torneos locales e internacionales están en sus partidos finales y a punto de tener campeones. Esto significa que no hay posibilidad de añadir nuevas ligas en este título.

Sin embargo, la realidad será diferente para el próximo lanzamiento. Según Raoul Ortíz, el acuerdo resultará en la aparición de la Liga MX en EA Sports FC 27. Tradicionalmente, el juego de fútbol de EA se lanza a finales de septiembre, así que es probable que el fútbol mexicano regrese a la franquicia en unos meses.

🎮 EA FC 27 🎮

EXCLUSIVA



LA LIGA MX ALCANZÓ UN ACUERDO PARA VOLVER LA SIGUIENTE TEMPORADA. pic.twitter.com/mSxqTHzWY8 — Raoul Ortiz 🐥 (@RaoulPolloOrtiz) April 10, 2026

¿El América y las Chivas estarán en el juego?

Ahora bien, hay un detalle que ya comienza a generar dudas y tiene que ver con la licencia completa de la Liga MX. Esta semana, se dio el regreso del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) a eFootball. El conjunto tapatío es socio de la franquicia de Konami.

La misma situación se da con el Club de Fútbol América. Actualmente, el sitio oficial de eFootball muestra a los 2 equipos mexicanos como clubes colaboradores oficiales.

La comunidad no tardó en preguntar si esto resultará en la aparición de versiones genéricas de estos equipos en EA Sports FC 27. Recordemos que una situación similar ocurre con la Serie A de Italia. Konami tiene derechos exclusivos de algunos clubes como el AC Milán, Inter de Milán, Atalanta y SS Lazio. Estos 4 equipos tienen versiones genéricas en el juego de EA (con jugadores reales), lo cual desanima a los fans del Calcio.

En el caso del fútbol mexicano, hay temor por una situación de este tipo. Se trata de 2 de los equipos más populares que hay en nuestro país y su ausencia, al menos en cuanto a licencia oficial, sería preocupante.

Sin embargo, el reporte asegura que el acuerdo entre la Liga MX y EA Sports incluye la totalidad de los equipos mexicanos de primera división. Hasta el momento se trata de algo extraoficial, y en las próximas semanas podría confirmarse o desmentirse.

El América y las Chivas son clubes colaboradores de eFootball y hay temor por su ausencia en EA Sports FC en caso de que se confirme el acuerdo

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