Forza Horizon 6 apenas debutó oficialmente y ya se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos del año para Xbox y Playground Games. El nuevo juego de carreras logró reunir más de 300 mil jugadores simultáneos en Steam durante sus primeras horas disponible, una cifra enorme que lo colocó rápidamente entre los títulos más jugados de toda la plataforma de Valve.

El impresionante arranque confirma que la fórmula arcade de la saga sigue siendo extremadamente popular entre los jugadores de PC, incluso cuando parte de la crítica y algunos fans consideran que la franquicia ya no está innovando demasiado respecto a entregas anteriores. Aun así, el enorme número de jugadores deja claro que el interés por la serie continúa siendo gigantesco.

Forza Horizon 6 ya domina Steam

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De acuerdo con datos de SteamDB, Forza Horizon 6 logró superar los 300 mil jugadores concurrentes y actualmente se mantiene dentro del top 5 de juegos más jugados en Steam. El título incluso consiguió superar temporalmente a experiencias enormemente populares como Apex Legends y Slay the Spire 2, quedando únicamente detrás de fenómenos permanentes como Counter-Strike 2, Dota 2 y PUBG: Battlegrounds.

El éxito realmente no tomó por sorpresa a muchos jugadores, especialmente porque el juego ya venía rompiendo récords para la franquicia incluso antes de su lanzamiento oficial. Desde semanas atrás, reportes apuntaban a ventas extremadamente fuertes en Steam y una enorme actividad relacionada con las ediciones premium y el acceso anticipado.

Además, la filtración previa al lanzamiento del juego (la cual terminó con banneos de varias personas que se pasaron de listas) aparentemente no afectaron el interés de la comunidad. Al contrario, todo parece haber aumentado todavía más la conversación alrededor del título.

Aunque algunas reseñas han señalado que Forza Horizon 6 sigue una estructura demasiado familiar y conservadora, el público parece continuar completamente enamorado de la combinación de mundo abierto, conducción accesible y enorme variedad de contenido que caracteriza a la franquicia.

Parte del atractivo de esta nueva entrega también viene de su estilo mucho más extravagante y espectacular. El juego incluye elementos llamativos como mechas gigantes y colaboraciones musicales con BABYMETAL, detalles que ayudaron a reforzar todavía más su identidad y viralidad en redes sociales.

Todo esto vuelve a dejar muy claro que Horizon probablemente ya se convirtió en la principal cara de la franquicia Forza. Especialmente porque durante el último año crecieron fuertemente las dudas sobre el futuro de Forza Motorsport después de los importantes despidos que afectaron a Turn 10 Studios.

Mientras Motorsport parece perder relevancia poco a poco, Horizon continúa creciendo y consolidándose como una de las series de carreras más exitosas y accesibles de toda la industria.

Playground Games ya trabaja en los primeros arreglos

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Pese al enorme lanzamiento, Playground Games confirmó que ya se encuentra trabajando en varias mejoras importantes para futuras actualizaciones del juego. El estudio reconoció algunos problemas reportados por la comunidad relacionados con la dificultad de la IA Drivatar, errores de optimización y ciertos crashes que afectan la estabilidad en PC.

La desarrolladora también adelantó que seguirá monitoreando el rendimiento del juego conforme aumente todavía más la cantidad de jugadores conectados durante las próximas semanas.

Mientras tanto, Forza Horizon 6 ya presume una enorme cantidad de contenido desde lanzamiento, incluyendo más de 600 vehículos disponibles para coleccionar y utilizar dentro de su gigantesco mapa de mundo abierto.

Y tú, ¿qué opinas del éxito de Forza Horizon 6 en Steam? Cuéntanos en los comentarios.

Forza Horizon 6 ya está disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Una versión para PlayStation 5 ya está en desarrollo, pero llegará más adelante. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este juego.