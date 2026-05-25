Nuestras esperanzas por ver algo nuevo de Grand Theft Auto VI se renuevan cada semana, pues pistas sugieren que Rockstar Games hará un anuncio muy pronto. Un fan que espera con ansias el juego recibió una inesperada sorpresa por parte de su novia, quien se confundió por todos los rumores y reportes que hay sobre el título y su fecha de lanzamiento.

El jugador, conocido como Rsodyyy, compartió una curiosa historia en reddit que logró conmover a todos los jugadores que esperan GTA VI. Lo que pasa es que su novia le regaló el dinero suficiente para que comprara el juego esta semana, pues pensaba que iba a debutar mañana.

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Novia sorprende a jugador con dinero para comprar GTA VI

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Luego de varios rumores sobre otro posible retraso, Take-Two y Rockstar confirmaron hace poco que GTA VI sigue programado para el próximo 19 de noviembre, así que aún tenemos unos cuantos meses para ahorrar y adquirir el juego sin problemas en su día de lanzamiento.

El juego está en boca de todos y, al parecer, la cantidad de información que hay sobre él confundió a algunas personas. Rsodyyy reveló que su novia, en un gesto conmovedor, le regaló $100 USD para que comprará GTA VI, pues ella creía que su lanzamiento era inminente.

La chica pensaba que la nueva entrega iba a debutar el 26 de mayo, es decir, mañana. Esta confusión se debe a que Rockstar Games planeó lanzar el título ese día, pero al final tuvo que retrasarlo al 19 de noviembre. De hecho, una publicación fijada en sus redes sociales todavía muestra el segundo trailer, en el que se confirmó el estreno para mayo.

“Mi novia me sorprendió hoy con $100 USD y pensaba que GTA VI saldría mañana. Qué locura, tuve que explicarle que no sale hasta noviembre. No entiende mucho de tecnología, sólo tiene Instagram y YouTube, y pensó que saldría el 26 porque eso es lo que muestran los trailers”, explicó el jugador en reddit.

El jugador recibió una agradable sorpresa por parte de su pareja

Rsodyyy añadió que esta experiencia le demostró que muchos jugadores casuales y las personas poco familiarizadas con la industria no están al tanto de la actualidad del mercado, ni siquiera de lanzamientos tan importantes como GTA VI.

Su historia resonó en muchos fanáticos de la saga que esperan con ansias la nueva entrega. Por supuesto, su publicación se llenó de todo tipo de respuestas que elogiaron el gesto de su novia.

La historia conmovió a muchos fans de Rockstar Games

Rsodyyy confesó que la ha explicado a su novia lo importante que será GTA VI para la industria del entretenimiento y para toda la comunidad de jugadores. Los usuarios de reddit aprobaron que su pareja entienda sus gustos y sus pasatiempos, pues el regalo de $100 USD fue una forma de respaldarlos.

Muchos jugadores le recomendaron a Rsodyyyy cuidar mucho a su novia, pues no siempre es fácil encontrar a alguien que haga algo así, mucho menos cuando hay videojuegos de por medio. Incluso, le sugirieron olvidarse de GTA VI y enfocarse en su pareja.

“Oye, olvídate del juego y de todo lo demás, tienes a la indicada ahí, hermano. No lo des por sentado”, escribió una jugador que leyó la historia.

La comunidad celebró la historia del jugador y su novia

Ante esto, el jugador reveló que también ha consentido a su novia con las cosas que le gusta. Por ejemplo, en diciembre del año pasado le hizo un regalo igual de especial.

“Sí, le compré un perfume Chanel enorme en diciembre, así que al menos no le importa que pase horas jugando a GTA VI, jajaja. Ya le expliqué lo grande que es”, explicó Rsodyyyy.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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