La muerte más polémica de The Last of Us Part II también generó controversia en Naughty Dog, revela exdesarrolladora: “el estudio estaba muy dividido”

El triste destino del personaje más popular de la franquicia de PlayStation también causó discusiones en la compañía

Casi 6 años después de su lanzamiento original, The Last of Us Part II aún es objeto de críticas y polémicas. En particular, hay un momento al principio de la campaña que enfureció a cientos de fanáticos y provocó una oleada de negatividad sin igual, que incluso se tradujo en amenazas en contra de los actores y desarrolladores.

Ahora resulta que la escena en cuestión fue muy controvertida en el interior del equipo de producción. Así lo reveló recientemente una exartista, quien señaló que la decisión de acabar con la vida de uno de los personajes más populares y queridos de la franquicia también dividió las opiniones de los miembros de Naughty Dog.

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Exdesarrolladora de Naughty Dog habla sobre el momento más controvertido

Fuimos ambiguos hasta ahora para evitar arruinar alguna sorpresa, pero llegó el momento de hablar del tema con spoilers. Los fanáticos del juego de PlayStation, e incluso los espectadores de la adaptación live-action de HBO Max, saben muy bien que Joel Miller, protagonista de la entrega original, pierde la vida a manos de Abby a principios de la secuela.

Dicho evento da inicio al viaje de venganza de Ellie y desencadena una serie de acontecimientos desafortunados tanto para ella como para sus enemigos. Aunque en cuestiones narrativas tiene mucho sentido, el momento en cuestión generó mucha controversia en 2020.

Ahora, parece que la polémica también se hizo presente en el interior del estudio desarrollador. En declaraciones para el podcast Kiwi Talkz, Heather Cerlan, antigua artista de Naughty Dog, habló sobre la polémica que se formó alrededor de The Last of Us Part II.

El destino de Joel Miller en The Last of Us Part II también fue objeto de controversia en el interior de Naughty Dog

Cuando se le preguntó si la compañía sabía que la secuela iba a ser tan controversial, la creativa respondió: “sí, la mayoría del estudio pensaba… ‘¿de verdad van a …?”, en referencia al triste destino que sufrió Joel al principio de la campaña. “Creo que el estudio estaba bastante dividido sobre el resultado. También fue polémico internamente”, comentó la exdesarrolladora.

A pesar de la fricción, Naughty Dog siguió adelante con la idea y al final sucedió lo que ya sabemos: el padre adoptivo de Ellie pierde la vida a manos de Abby, quien a su vez buscaba venganza por el incidente que sucedió en el hospital de las Luciérnagas en el clímax del primer título.

La polémica de The Last of Us Part II

La revelación de que esa decisión creativa fue objeto de polémica en el interior del estudio no resulta muy sorprendente. En 2024, Troy Baker, quien prestó su voz a Joel Miller en ambos juegos de la franquicia, reveló en el documental de The Last of Us Part II que sabía que muchos fans odiarían la secuela.

Tristemente, este momento tan crucial para la trama (y posiblemente la escena más controversial de la saga), se filtró poco antes del lanzamiento. El video que mostraba a Abby con el palo de golf generó una gran reacción negativa en redes sociales, y muchos fanáticos llevaron su decepción a niveles desafortunados.

La actriz Laura Bailey y otros miembros del reparto de The Last of Us Part II fueron blanco de amenazas e insultos en redes sociales. El director Neil Druckmann condenó los ataques en contra del equipo y pidió un alto al acoso, e incluso confesó que le gustaría castigar al filtrador por todo el daño que causó.

Troy Baker, actor de Joel, sugiere que el personaje podría regresar

De cualquier forma, es posible que en el futuro veamos el regreso de Joel. Así lo sugirió el actor Troy Baker, quien comentó que aún no hemos visto lo último del personaje. Los fanáticos ya especulan sobre una hipotética tercera entrega o una precuela, pero Neil Druckmann aún no se pronuncia sobre esa posibilidad. Por ahora, Naughty Dog tiene las manos llenas con su siguiente gran proyecto: Intergalactic: The Heretic Prophet.

Pero cuéntanos, ¿te gustó la secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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