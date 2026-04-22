The Last of Us: Troy Baker asegura que no hemos visto lo último de Joel e insinúa la aparición del personaje en nuevas historias de la franquicia

El coprotagonista de la exitosa franquicia de Naughty Dog es uno de los más queridos en la industria

Tan genial como polémica, The Last of Us es una de las franquicias más importantes en la era actual de los videojuegos. La apuesta de Naughty Dog por una obra madura y con tintes dramáticos dio en el clavo y de inmediato personajes como Joel y Ellie se volvieron de los preferidos del público.

En el caso de Joel Miller, la historia fue cruda y despiadada, por lo que se piensa que todo se ha dicho respecto al personaje. Sin embargo, podría no ser su final, al menos así lo piensa el actor que dio su voz al personaje: Troy Baker. ¿Será que hay mucho más para TLOU de lo que sabemos hasta el momento?

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Troy Baker piensa que habrá nuevas apariciones de Joel en The Last of Us

Durante una entrevista con Eurogamer, Troy Baker, reconocido actor de voz en la industria de los videojuegos, habló sobre uno de los personajes más importantes que ha interpretado: Joel Miller de The Last of Us.

Aunque se sabe lo que pasó con el personaje en términos de la historia de la franquicia de Naughty Dog, tanto en el videojuego como en la serie de TV, parece que no será todo de su parte.

Troy Baker se refirió al impacto que tuvo el personaje en la industria del entretenimiento, no solo en el gaming. Es por eso que, desde su perspectiva. piensa que habrá más apariciones:

“Espero que Pedro Pascal no sea la última persona en interpretar a Joel. Quiero ver cómo este personaje crece y se desarrolla en múltiples medios, ya sea televisión, cine, más juegos, cómics. Veo gente que hace cosplay de Joel todo el tiempo… dejó huella. Sé perfectamente que no hemos visto lo último de Joel, ya sea por parte de Naughty Dog o alguien más”.

¿Es posible que el coprotagonista de TLOU aparezca en nuevos proyectos?

Te advertimos que a continuación habrá spoilers, así que sigue bajo tu propio riesgo.

De acuerdo con la historia de The Last of Us: Part II y la segunda temporada de la serie de HBO Max, Joel Miller fue eliminado por Abby Anderson y su grupo. Ella es hija del médico al que Joel eliminó antes de que operarán a Ellie, lo que desató una línea de venganza que ya tuvo consecuencias en el juego y en la serie.

No hay lógica alguna para que Joel Miller aparezca en eventos posteriores, pero sí podría hacerlo a través de secciones de recuerdos. Esto pensando en la serie de TV, pues su pérdida fue un evento traumático para Ellie.

En el caso de los videojuegos, no hay certeza sobre una parte 3 de The Last of Us, pero Neil Druckmann ha insinuado que podría suceder. En ese caso, podría tratarse de secciones jugables del pasado de Joel y Ellie para expandir la historia de forma horizontal y, quizás, calmar la nostalgia que sienten los fans por lo que sucedió con el personaje.

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