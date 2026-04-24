La película de Chainsaw Man ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll, ¿cuándo estará disponible el Arco de Reze?

La producción de MAPPA fue una de las más importantes producciones de anime de 2025

El manga de Chainsaw Man desafortunadamente llegó a su fin de manera inesperada, pero no todo es malas noticias para los fans de la saga de Tatsuki Fujimoto. El anime aún continúa y para subir los ánimos, muy pronto podrán disfrutar Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze desde la comodidad de su casa en streaming,

La cinta animada se estrenó en Japón originalmente el 19 de septiembre de 2025 y 1 mes más tarde, el 23 de octubre, llegó a cines de México, mientras que otros países como Estados Unidos tuvieron que esperar todavía 1 semana más (29 de octubre) para poder verla.

Se convirtió en uno de los largometrajes de anime más exitosos del año y como pasa habitualmente, era cuestión de tiempo para que llegara a plataformas de streaming. Ya se había confirmado que la producción estaría disponible en Crunchyroll antes de 2026, y la compañía cumplirá la promesa.

¿Cuándo ver Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze desde casa con Crunchyroll?

Ya estamos en plena primavera y tal como lo anticipó Crunchyroll meses atrás, la película llegará esta cálida estación y no tendrás que esperar mucho más, puesto que se anunció que la cinta estará disponible en la plataforma a partir del próximo 30 de abril.

Desafortunadamente, el horario de estreno no se especificó, pero es casi un hecho que podrás disfrutar Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze tan pronto como la próxima semana.

El estreno cae como regalo en pleno Día del Niño, pero no está de más recordar que esta película no es apta para menores de 15 años.

Como era de esperarse se confirmó que Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze podrá verse ya sea con subtítulos o con doblaje. Aunque no se habló explícitamente de español latino, se espera que esta opción sea una de las tantas disponibles.

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La película de Chainsaw Man llegará el 30 de abril a Crunchyroll (imagen: MAPPA, TOHO, Sony)

¿De qué trata Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze?

“Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando pagar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo mandó matar. Mientras perdía el conocimiento, Pochita, el amado perro-demonio con motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida”, se lee en la sinopsis de la producción.

“Esto los fusionó a ambos, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más letal hasta la fecha, impulsada por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas”.

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¿Cuánto cuesta la membresía de Crunchyroll?

Para poder ver esta película y todo el catálogo de anime de Crunchyroll es necesario contar con una membresía, ya sea Fan o Mega Fan.

La primera tiene un costo de $129 MXN al mes, mientras que la segunda cuesta $159 MXN. Básicamente, ambas permiten disfrutar el anime en el servicio, pero la diferencia es que la Mega Fan da acceso también a Crunchyroll Game Vault y reproducir en streaming en hasta 4 dispositivos al mismo tiempo.

Si no cuentas con una suscripción, debes saber que será un buen momento para comprar una, puesto que el próximo mes se celebrará con todo el anime con el tradicional evento anual Ani-May.

¿Planeas ver Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze en su día de estreno en Crunchyroll? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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