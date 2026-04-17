La película live-action de Gears of War está cerca de hacerse realidad: David Leitch asegura que Netflix y The Coalition están comprometidos 100% con el proyecto

El cineasta reveló que el borrador con la historia lleva un avance notable y es del agrado de los involucrados

Aunque los rumores del cine se manejan de forma distinta a los de los videojuegos, no se puede dar por hecho que una producción sucederá hasta que haya un anuncio oficial. Tal es el caso de la película live-action de Gears of War. El año pasado, un reporte reveló que Netflix y The Coalition ya tenía al director para la adaptación de la franquicia de Xbox.

Sin embargo, no hay anuncio oficial hasta el momento. Esto no significa que el proyecto no se realice, de hecho, ya se avanza en ello. Recientemente, el cineasta David Leitch, reveló nuevos detalles sobre este filme y asegura que todas las partes involucradas están alineadas para que se haga realidad.

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Una de las historias más emotivas del gaming se adaptará al cine

David Leitch actualiza la información sobre la película de Gears of War y la postura de Netflix y The Coalition

La película de Gears of War está cerca de hacerse realidad. Durante una entrevista con Collider en CinemaCon (vía Insider-Gaming), David Leitch habló sobre el proyecto.

Desde 2022 hay interés por una adaptación fílmica de la franquicia que nació con Epic Games y hoy está en manos de The Coalition. Sin embargo, todavía no es un hecho, pues los procesos de revisión y negociación siguen activos.

Justamente, el director de cine dio una actualización sobre el proyecto y la etapa en que se encuentra en este momento. El creativo piensa que el trabajo que realizan actualmente con el borrador se combinará a la perfección con el entorno que rodea a la IP, en especial por el próximo lanzamiento de la precuela, Gears of War: E-Day.

Al respecto, David Leitch señaló:

“Creo que Gears of War va a ocurrir. Tenemos un gran borrador en progreso que está en muy buena forma. El estudio está más decidido que nunca a lograrlo. Netflix está 100% a favor de esto. En The Coalition también están animados. Este año también se estrena su juego, así que todo está en línea para que esa película se lleve a cabo”.

David Leitch, director de la película live-action de Gears of War

¿Esto significa que la película se estrenará pronto?

Antes de que levantes las campanas al vuelo, hay algo que hay que tomar en cuenta antes. La película live-action de Gears of War es casi un hecho y todo indica que tanto el director como Netflix y The Coalition están de acuerdo para rodarla.

Sin embargo, el hecho de que aún se encuentre en fase de borrador significa que no la veremos este año y probablemente tampoco el siguiente. Lo ideal hubiera sido el lanzamiento de Gears of War: E-Day y el estreno de la película para celebrar los 20 años de la franquicia, pero no será así.

En este caso, solo resta esperar pata que la producción se apruebe y comience con todas sus etapas ya como un proyecto en desarrollo. El hype está por todo lo alto y los fans quieren que Dave Bautista, el otrora luchador de la WWE conocido como Batista, haga el papel de Marcus Fénix. Aunque el deportista y actor no ha sido confirmado, pidió a los seguidores que presionen a Netflix para que avance la filmación y pronto se estrene la película.

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