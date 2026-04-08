Un conocido insider enciende la conversación: el próximo State of Play ya tendría fecha y fans reaccionan con emoción

Un nuevo rumor apunta a que el evento de PlayStation podría regresar muy pronto.

La comunidad de Sony volvió a encenderse gracias a un nuevo rumor que comenzó a circular en redes sociales. Esta vez, todo gira en torno a un posible regreso del esperado evento digital de PlayStation, y como suele ocurrir, bastó un solo comentario para generar una ola de especulación.

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El responsable de esto fue el conocido insider NateTheHate, quien compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención. Según explicó, tras ver el interés inesperado del público, decidió revelar una fecha que ha escuchado recientemente.

Since this gained unexpected attention & traction… I'll share the unconfirmed date I've heard for the next potential State of Play: April 16th.



Emphasis on unconfirmed. https://t.co/VT6nSzdPWS — NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 8, 2026

Un rumor que ilusiona, pero con advertencia

De acuerdo con el leaker, el próximo State of Play podría celebrarse el 16 de abril. Sin embargo, dejó algo muy claro desde el inicio: se trata de información sin confirmar.

El propio insider enfatizó este punto al mencionar que la fecha debe tomarse con cautela. En otras palabras, aunque la posibilidad suena emocionante, todavía no hay ningún anuncio oficial por parte de Sony. Aun así, el simple hecho de tener una posible fecha fue suficiente para que los fans comenzaran a especular sobre qué juegos podrían aparecer.

La comunidad ya empezó a hacer sus apuestas

Como es costumbre, cada vez que surge un rumor sobre un State of Play, las teorías no tardan en aparecer. En foros y redes sociales, jugadores ya discuten posibles anuncios, como un nuevo avance de Wolverine y Marvel Tokon: Fighting Souls, así como de Intergalactic.

También hay quienes prefieren mantener los pies en la tierra. Después de todo, no es la primera vez que una fecha filtrada termina siendo incorrecta o cambia en el último momento. Por eso, muchos recomiendan esperar un comunicado oficial antes de ilusionarse demasiado.

Por ahora, todo queda en terreno de la especulación. Si el evento realmente se lleva a cabo ese día, probablemente lo sabremos pronto con un anuncio formal.

¿Te gustaría que este rumor se haga realidad y ver un nuevo State of Play? ¿Qué anuncios esperas ver en el evento? Cuéntanos en los comentarios.

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