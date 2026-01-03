La secuela de Okami se anunció en 2024, pero aún falta mucho para su lanzamiento

Es increíble que ya pasó 1 año desde la revelación de uno de los regresos que más ansiaban los jugadores: el del nuevo Okami. La noche de The Games Awards 2024 fue eufórica, pero los fans tendrán que guardar sus ganas de jugar la secuela quizá algunos años más.

Con el anuncio del desarrollo de la secuela, se reveló también la fundación de CLOVERS, que se haría cargo del ansiado proyecto de Capcom y que lleva ya 2 años desde su fundación.

El año pasó rápido y desafortunadamente para los fans de esta saga no hubo noticias sobre la secuela, lo cual podría resultar desalentador y hasta preocupante, pero los máximos líderes de CLOVERS reaparecieron para dar tranquilidad.

¿Cómo va el desarrollo de la secuela de Okami?

CLOVERS no quizo terminar 2025 sin hablar de Okami y aunque no lo hizo por medio de un nuevo trailer, el jefe del estudio, Hideki Kamiya, y el director general de CLOVERS, Kento Koyama, ofrecieron una carta a sus seguidores.

En ella, ambos desarrolladores desearon un feliz Año Nuevo a todos los jugadores y les agradecieron por todo su apoyo durante este proceso.

Aún falta mucho para que la secuela de Okami esté lista

Aunque Koyama advirtió que “el lanzamiento está todavía lejos“, alivió a los fans al mencionar que están enfocados en el proyecto y prometió que continuarán trabajando incansablemente para “ofrecer una experiencia que supere las expectativas de los jugadores de todo el mundo“.

Efectivamente, cuando se anunció se hizo por medio de más bien un teaser o una probadita de lo que sería la secuela, por lo que a diferencia de títulos como Mega Man: Dual Override, ni siquiera incluía una fecha o ventana de lanzamiento.

La espera, pues, por el momento es indefinida y tampoco se sabe si alcanzará a llegar antes del lanzamiento de las consolas de siguiente generación de PlayStation y Xbox.

Entérate: Hideki Kamiya aconsejó no jugar este título de Wii.

Aún falta mucho para el lanzamiento de la secuela de Okami, pero su desarrollo va bien (imagen: CLOVERS)

CLOVERS quiere que el nuevo Okami cumpla con las expectativas

Por su parte, Kamiya recordó que el estudio comenzó 2025 emocionados por el proyecto y ha sido tal el empeño puesto en el desarrollo que sienten que el año se les fue volando, lo cual para los fans debería ser algo positivo porque todo va viento en popa.

Asimismo, los desarrolladores comentaron que el equipo, que comenzó con un tamaño pequeño, creció tanto en los últimos 2 años que ya tienen oficinas en Tokio y Osaka, Japón, y revelaron también que en 2025 dieron la bienvenida a más personal que ayudará en el proyecto, a los que Kamiya calificó como “profesionales altamente capacitados” que comparten el mismo ideal.

Por si te lo perdiste: CLOVERS no será un estudio solamente de secuelas.

Por su parte, Koyama afirmó que el estudio está comprometido con la creatividad y procurará “impulsar nuevas tecnologías y maneras de divertirse” para ofrecer las “mejores experiencias posibles“

Ambos finalmente expresaron que no pueden esperar a que los jugadores puedan jugar el nuevo título de Okami y posaron para una extensa sesión de fotos, de las cuales varias aparecen adornando su mensaje de Año Nuevo, con detalles alusivos al Año del Caballo de Fuego del horóscopo chino.

CLOVERS seguirá trabajando duro en el desarrollo del nuevo Okami (imagen: CLOVERS)

¿Cuándo crees que estará listo el nuevo juego de Okami? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Capcom si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente