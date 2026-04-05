La serie de Mass Effect sería reescrita para hacerla “más llamativa para las personas que no juegan videojuegos”, y los fanáticos están preocupados

Un reporte señala que Peter Friedlander, director de Amazon TV, solicitó que se revisen los guiones de la adaptación de la serie de BioWare

En años recientes hemos visto adaptaciones de muy buena calidad que recibieron críticas positivas del lado de la prensa y el visto bueno por parte de los jugadores; sin embargo, siempre existe el temor de que una película o serie no cumpla con las expectativas. Con esto en mente, es fácil ver por qué los fans de Mass Effect están preocupados.

Amazon compró los derechos multimedia de la franquicia de Electronic Arts y BioWare en 2021, pero fue hasta noviembre de 2024 cuando se anunció oficialmente una producción para TV. Los detalles son escasos, así que hay poca información sobre el reparto o la trama general.

Los meses de silencio generan incertidumbre, y sospechamos que el más reciente informe del medio The Ankler asustarán a los fans que esperan una adaptación fiel al material de origen. Del lado positivo, parece que el desarrollo de la serie comenzará pronto.

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Serie de Mass Effect recibiría cambios en sus guiones

Todo parece indicar que Peter Friedlander, quien asumió el cargo de director global de televisión de Amazon MGM Studios en octubre del año pasado, comenzó a leer los guiones e involucrarse en los procesos de producción para tomar decisiones sobre los próximos proyectos en desarrollo para Prime Video.

Una de las series que está en la mesa de planeación es la adaptación live-action de Mass Effect, que es descrita como un drama de ciencia ficción de alto presupuesto. Según el reporte de The Ankler, el show basado en la franquicia de EA está a punto de recibir luz verde.

La cuestión es que, aparentemente, Peter Friedlander solicitó al equipo que revisen y reescriban los guiones de la serie de televisión para que la historia sea “más llamativa para las personas que no juegan videojuegos”. Las implicaciones de esta supuesta decisión son desconocidas, pero la comunidad ya expresó su miedo en redes y foros.

Peter Friedlander de Amazon habría solicitud cambios en los guiones de Mass Effect para hacer que la serie sea más atractiva para la audiencia general

Por supuesto, es un completo misterio cuáles son las partes de la trama de Mass Effect que, según el director global de televisión en Amazon MGM Studios, necesitan mejoras o cambios para hacerla más entretenida o atrapante para los espectadores ajenos a la franquicia de BioWare.

Ante los ojos de un gran sector de la comunidad, la saga de rol tiene todos los elementos para ser un éxito en Prime Video: un drama político, aspectos interesantes de ciencia ficción, triángulos amorosos, escenas de acción y un enorme universo por explorar. Es probable que los ajustes estén relacionados con la eliminación de referencias o eventos narrativos que únicamente los fans de los videojuegos originales puedan entender.

Mass Effect en Prime Video presentaría una historia original

Sea como sea, es prudente recordar que esta información aún no está confirmada y, como tal, debe tomarse como un rumor ante la falta de un reporte formal. Por ahora, lo más sensato será esperar a que los responsables en Amazon compartan más detalles de carácter oficial.

Lo último que supimos sobre la serie de Mass Effect fue en noviembre de 2025, cuando Mike Gamble, jefe de la franquicia, dijo que la adaptación live-action se alejará de la trilogía original protagonizada por el Comandante Shepard y, en su lugar, se enfocará en una historia original.

El creativo señaló que la trama del show de TV encajará dentro del canon oficial y estará ambientada después de los eventos de la tercera entrega. “Trabajamos estrechamente con Amazon y estamos muy entusiasmados con el talentoso equipo que crearon. Los guionistas trabajan a toda máquina”, comentó.

La serie de Mass Effect se ambientará después de la trilogía original, pero no retomará la historia del Comandante Shepard

Daniel Casey, quien participó en la exitosa Rápidos y furiosos 9, será el guionista de la adaptación de Mass Effect, mientras que Doug Jung, escritor de Star Trek Beyond y Mindhunter, se desempeñará como el showrunner a cargo del proyecto. Mike Gamble y Ari Arad fungirán como productores ejecutivos junto con Karim Zreik.

Pero dinos, ¿te preocupa la serie de esta popular saga de ciencia ficción? Déjanos leerte en los comentarios.

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