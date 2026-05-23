Microsoft podría estar preparando el adiós definitivo de una de las características más icónicas de los controles de XBOX. Diversos reportes y recientes filtraciones apuntan a que la compañía comenzó a retirar silenciosamente el histórico puerto de expansión ubicado en la parte inferior de sus gamepads, decisión que prácticamente enterraría accesorios legendarios como el Chatpad.

Aunque para muchos jugadores modernos este conector pasó desapercibido durante años, para los fans veteranos representaba una de las ideas más útiles y distintivas que Microsoft implementó en la era de Xbox 360 y Xbox One.

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Los nuevos controles de Xbox ya no incluirían el puerto

Las sospechas comenzaron después de que usuarios detectaran que el nuevo control temático de Forza Horizon 6 ya no incorpora el puerto propietario para accesorios. En su lugar, el área donde normalmente aparecía la conexión ahora luce completamente sellada.

La situación llamó todavía más la atención luego de que imágenes filtradas del supuesto XBOX Elite Controller Series 3 también mostraran la ausencia total del puerto.

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Por si fuera poco, Microsoft actualizó discretamente la página oficial del XBOX Wireless Controller con una nueva advertencia que dice que “no todas las versiones del control incluyen puerto de expansión”, mensaje que anteriormente no existía.

Todo esto sugiere que la compañía ya comenzó la transición para abandonar esta tecnología.

El posible fin del legendario Chatpad

Para muchos jugadores, esta noticia representa mucho más que la desaparición de un simple puerto. Se trataría del final definitivo del querido Chatpad, accesorio que se convirtió en uno de los gadgets favoritos de los usuarios de Xbox 360 y Xbox One.

El pequeño teclado físico se conectaba directamente al control y permitía escribir mensajes rápidamente, usar accesos directos e incluso mejorar la comunicación en juegos online competitivos.

Con el tiempo, el Chatpad se volvió un símbolo de la identidad de Xbox. Muchos usuarios incluso aseguraban que el control se sentía mejor y más cómodo gracias al peso adicional que añadía el accesorio.

Aunque Microsoft mantuvo el puerto en los controles de Xbox Series X y Xbox Series S, la compañía prácticamente abandonó el ecosistema de accesorios desde hace años.

Ya no hubo nuevas versiones del Chatpad, adaptadores especiales ni periféricos innovadores que aprovecharan esa conexión. Poco a poco, funciones como el teclado integrado fueron reemplazadas por herramientas dentro de la app de Xbox y conexiones de audio estándar.

Sin embargo, muchos fans consideran que Microsoft desperdició una gran oportunidad para seguir diferenciando sus controles frente a la competencia.

Fans lamentan la decisión de XBOX

La posible desaparición del puerto llega en un momento particularmente sensible para Xbox, especialmente mientras la marca enfrenta dudas sobre el futuro de su hardware y apuesta cada vez más por servicios y plataformas multiplataforma.

En redes sociales, varios usuarios ya comenzaron a lamentar el posible final del Chatpad asegurando que Microsoft esté eliminando una de las funciones más únicas de sus controles.

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Para algunos jugadores, el problema no es únicamente perder compatibilidad con accesorios antiguos, sino la sensación de que Xbox está dejando atrás parte de la personalidad que ayudó a diferenciarla durante generaciones anteriores. No obstante, la realidad es que los tiempos cambian y la evolución de los mandos y opciones dentro del ecosistema XBOX provocó que estas opciones sean cada día menos relevantes.

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Y a ti, ¿qué te parece este cambio? ¿Extrañarás este puerto? Cuéntanos en los comentarios.

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