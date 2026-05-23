El universo de Warhammer 40,000 vive uno de sus momentos más importantes en videojuegos y, aunque muchos fans ya comenzaron a comparar a Warhammer 40,000: Dawn of War IV con Total War: Warhammer 40,000, los desarrolladores del esperado RTS no parecen preocupados por la competencia. Al contrario: creen que ambos títulos ayudarán a que la franquicia crezca todavía más.

Tras el reciente evento Warhammer Skulls, donde se revelaron múltiples anuncios relacionados con la franquicia, muchos jugadores comenzaron a preguntarse si habrá espacio para dos enormes juegos de estrategia ambientados en Warhammer 40K. Después de todo, ambos proyectos apuntan al público de PC y buscan convertirse en experiencias de largo plazo con soporte continuo y futuros DLC.

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Sin embargo, King Art Games dejó claro que no ve a Total War: Warhammer 40,000 como una amenaza directa para Dawn of War IV. Jan Theysen, director creativo del proyecto, explicó que mientras existan más juegos de calidad dentro del universo Warhammer, toda la comunidad termina beneficiándose.

“Nos alegra que existan más buenos juegos de Warhammer 40K, porque mientras haya más juegos buenos, más gente se interesará en ello y más personas estarán interesadas en Warhammer en general”, dijo Theysen. “Y eso también ayuda a Dawn of War”.

Creen que los jugadores apostarán por ambos títulos de Warhammer

El creativo incluso aseguró que muchos jugadores probablemente terminarán disfrutando ambos títulos, pues ofrecen experiencias bastante diferentes pese a compartir la misma franquicia. Además, admitió que dentro del estudio también tienen interés por jugar el próximo proyecto de Creative Assembly.

“No vemos a [Total War: Warhammer 40,000] como una competencia directa. Tampoco es como que los jugadores vayan a jugar uno y no el otro. Creo que muchos jugadores probablemente jugarán ambos. Para nosotros es más bien algo como: ‘Genial, si resulta ser un gran juego y atrae más miradas hacia la franquicia, mucho mejor’. Además, conocemos y nos agradan los chicos de Creative Assembly. ¡Y nosotros también queremos jugarlo! Así que simplemente estamos felices de que estén haciendo algo genial con ello. Y al final, creo que la mayoría de los jugadores probablemente disfrutarán ambos juegos", explicó.

Parte de la confianza de King Art Games proviene de que Dawn of War IV buscará recuperar la esencia clásica de los RTS. El juego volverá a enfocarse en construcción de bases, administración de recursos, producción de unidades y grandes enfrentamientos en tiempo real, fórmula que convirtió a la saga original en una de las más queridas del género.

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Por su parte, Total War: Warhammer 40,000 seguirá la estructura tradicional de la serie Total War, combinando estrategia por turnos con enormes batallas tácticas en tiempo real. Para los desarrolladores de Dawn of War IV, esta diferencia es suficiente para que ambos proyectos puedan coexistir sin problemas.

King Art Games también cree que su nuevo RTS podría convertirse en la puerta de entrada ideal para nuevos jugadores interesados en el universo Warhammer 40K. Theysen recordó que muchísimas personas descubrieron la franquicia gracias al primer Dawn of War hace más de dos décadas y esperan repetir ese fenómeno con esta nueva entrega.

El estudio explicó que las campañas fueron diseñadas para ser accesibles incluso para quienes no conocen profundamente el lore de Warhammer. Cada una de las cuatro facciones jugables tendrá su propia historia y estilo de juego, incluyendo Space Marines, Orks, Necrons y Adeptus Mechanicus.

Otro aspecto que los desarrolladores consideran clave es la escala de las batallas. Según el equipo, Dawn of War IV encontrará un punto medio ideal entre la acción individual de juegos como Warhammer 40,000: Space Marine 2 y los enfrentamientos masivos con cientos de unidades presentes en otros RTS más extremos. La intención es ofrecer batallas espectaculares sin sacrificar claridad táctica ni control estratégico para el jugador.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás emocionado por ambos juegos de Warhammer? Cuéntanos en los comentarios.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV llegará el próximo 17 de septiembre de 2026 exclusivamente para PC vía Steam. Mientras tanto, Total War: Warhammer 40,000 todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, aunque todo apunta a que será uno de los proyectos más importantes para el futuro de Warhammer en videojuegos.

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