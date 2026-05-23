Una de las grandes dudas respecto a la próxima generación de Xbox y PlayStation es lo que sucederá con el formato físico. Para nadie es secreto que los discos y tarjetas de datos van de salida y tienden a volverse un nicho dejando atrás el mercado de masas. Reportes aseguran que PS6 y Project Helix no tendrán unidad lectora, aunque Sony y Microsoft ofrecerían soluciones.

Por el lado de los japoneses, se vendería el accesorio por separado. Por el lado de los norteamericanos, se rumora un programa que permite reconocer una copia física como digital e integrarla a la librería de usuario.

En el caso de Xbox, las opiniones se dividieron, pero una gran tienda de Asia arremetió y en serio contra esta intención asegurando que se trata de una medida anti consumidor.

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Playasia tunde a Xbox por un rumor sobre sus formatos de juego en Project Helix

La famosa tienda en línea Playasia se subió al ring con un rumor que circuló recientemente en torno a lo que ofrecería Project Helix, la nueva consola de Xbox, en cuanto a formatos de juego.

Supuestamente, Microsoft trabaja en un programa de validación de copias físicas para que el sistema las reconozca como una compra legal y las transforme en una copia digital para el usuario. ¿Por qué? Según los rumores, Project Helix no tendrá unidad lectora integrada para ahorrar en costos de producción.

Al respecto, la tienda asiática no tuvo consideración alguna respecto a Microsoft y Xbox y publicó lo siguiente en su cuenta oficial de X:

"Este es un movimiento asquerosamente anti consumidor. La gente compra juegos físicos porque quiere POSEER SUS JUEGOS. Convertir los discos de los juegos en llaves de acceso glorificadas es francamente repugnante. Esperamos que Microslop descontinúe este proyecto de inmediato“.

This is a disgustingly anti-consumer move. People buy physical games because they want to OWN THEIR GAMES. Turning game discs into glorified key cards is downright disgusting.



We hope Microslop discontinues this project immediately. #StopKillingGames https://t.co/bPu1y7oG64 — Playasia (@playasia) May 15, 2026

¿Project Helix será completamente digital?

Una realidad que no se puede pasar de largo en el gaming es que el cambio en los formatos de consumo es más notable que en anteriores generaciones.

En años recientes, la mayoría de los juegos se consumen en formato digital y todo se gestiona desde la cuenta de usuario. Las copias físicas se siguen vendiendo por millones de unidades, pero ya no están en el nivel que tuvieron hace décadas.

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De acuerdo con información oficial, Project Helix es un hardware que combinará la experiencia de consola con PC. Hoy, es cierto que el gaming en computadora es puramente digital, mientras que Xbox se decanta por ese formato dadas las bajas ventas de Xbox Series X|S y el desinterés que hay en el mercado por comprar una copia física para Xbox.

No sería extraño que Microsoft diera ese polémico, pero tal vez necesario, paso. De ahí parten los rumores sobre este programa polémico, pero que a la vez ofrecería una solución al usuario pues tendría su copia física y su copia digital.

Sin embargo, cabe esperar que se haga oficial, pero también qué tanto tenga del juego ese disco. En la casualidad, se volvió común que los juegos en físico tengan solo los datos de validación y descarga. El juego no está ahí, sino en un servidor desde donde se descarga e instala en la consola del usuario.

¿Qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

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