Quería acabar con las consolas, pero se despide con más pena que gloria: quedan pocos días para actualizar el control de Google STADIA

El mando se puede habilitar para funcionar con Bluetooth en distintos dispositivos, pero hay fecha límite para ello

En 2019, Google se unió a la industria de los videojuegos más allá de su papel como distribuidor. STADIA fue su apuesta con un concepto que se apoyaba en el streaming y la nube. No más consolas, no más PC, solo una conexión a un servicio y un control. Hoy, no queda nada de eso. La plataforma online cerró y aunque el mando pintaba para terminar como pisapapeles, no será así pues es posible convertirlo en un accesorio tradicional. Sin embargo, quedan pocos días para que los poseedores puedan habilitar el soporte para bluetooth y, entonces sí, será el fin de STADIA.

El control del fallido Google STADIA

El tiempo se acaba: quedan pocos días para actualizar el control de STADIA y garantizar su funcionamiento

El último respiro de Google STADIA está cerca pues tal como se anunció en su momento, el 31 de diciembre de 2025 es el último día para actualizar su control.

Algo de contexto. El mando de STADIA se diseñó para funcionar a través de la conexión a Internet vía Wi-Fi. Tras el colapso del servicio, Google informó a los usuarios que habilitaría el soporte para bluetooth, esto permite que el control se pueda usar en otros dispositivos como PC y móviles.

Para ello, la compañía ofrece una actualización en su sitio oficial, pero lanza 2 advertencias: una vez que se haga el cambio, el mando no podrá regresar a la conexión vía Wi-Fi, así que es algo permanente; solo se tiene hasta el 31 de diciembre para hacerlo de forma oficial. También será posible jugar con cable USB en modo bluetooth.

Aunque la fecha límite se acerca, ya hay algunas copias de seguridad hechas por terceros para los jugadores que dejen pasar el tiempo establecido. No está de más pensar también en aquellos que adquirirán el control de STADIA en el futuro como parte de una colección o para investigación y preservación.

Final week to enable Bluetooth mode on a Stadia controller https://t.co/sM01OwL9OM



unofficial backup in case they don't extend it again and you're late: https://t.co/D8eWXsoV5Q pic.twitter.com/72qjy5vUoR — Wario64 (@Wario64) December 25, 2025

¿Por qué STADIA fue un fracaso?

Aunque se lanzó con bombo y platillo en 2019, Google STADIA fue un fracaso rotundo y uno de los proyectos fallidos más escandalosos de la industria de los videojuegos.

Si bien su concepto se asemejaba, en la presentación cuando menos, a una especie de “Netflix de gaming” pronto causó críticas y dudas. Además de pagar por la renta del servicio, también era necesario comprar los juegos a precio completo.

Al ser una plataforma dependiente de Internet, su calidad variaba según los niveles de conexión de cada usuario. El lag se hizo presente, así como algunos errores a nivel audiovisual.

Google apostó en el inicio por la creación de juegos exclusivos, pero al ver que no se convertía en un servicio de consumo masivo ordenó el cierre y cancelación de proyectos. Una de sus principales apuestas fue el debut de Cyberpunk 2077, sin embargo, el juego de CD Projekt RED debutó en pésimo estado y no pudo ser el impulsor de suscripciones ante los jugadores.

Al final, Google cerró STADIA en enero de 2023.

