Las acciones de Nintendo se desploman y alcanzan su valor más bajo en años tras la inminente subida de precio del Switch 2 y los peores pronósticos de ventas

El mercado está asustado, pues los nuevos estrenos brillan por su ausencia y se espera que las ventas del Nintendo Switch 2 disminuyan

Nintendo Switch 2 debutó en un momento complicado, lo que obligó a la compañía japonesa a tomar medidas al respecto. Eso, lamentablemente, se traducirá en aumentos de precio que afectarán los bolsillos de los clientes. Aunado a lo anterior, se espera que la consola venda menos unidades en los próximos meses, lo que inevitablemente asustó a los inversionistas.

Tras el anuncio de que la plataforma híbrida será más cara en todo el mundo, el precio de las acciones de la compañía japonesa se desplomó y alcanzó niveles mínimos. La incertidumbre también aumentó debido a los peores pronósticos de ventas y la ausencia de grandes lanzamientos.

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El precio de las acciones de Nintendo cae drásticamente

Fue el pasado viernes 8 de mayo de 2026 cuando la compañía dio a conocer que el Nintendo Switch 2 será $50 USD más caro en Estados Unidos a partir del 1 de septiembre, mientras que los fans de Japón deberán pagar más por la consola desde el 25 de mayo.

Shutaro Furukawa, presidente de la compañía nipona, ofreció disculpas por la subida de precio y explicó que la escasez de memoria, los aranceles, la inflación y otros factores socioeconómicos crean condiciones adversas en el mercado y representan un obstáculo para su negocio.

Además de entristecer a los fans y clientes potenciales, esa noticia asustó a los inversionistas de Nintendo. Tras el anuncio de los próximos aumentos de precio, las acciones de Nintendo cayeron 12% durante el pasado fin de semana. El costo por activo descendió hasta los ¥7020 JPY, su nivel más bajo desde el 22 de diciembre de 2023.

Las acciones de Nintendo en la bolsa se desplomaron durante el fin de semana

Aunque el inminente incremento de precio es posiblemente la principal causa detrás de esta caída, la previsión de vender menos Nintendo Switch 2 durante el segundo año también generó incertidumbre. Se espera que se despachen 16.5 millones de unidades en el presente año fiscal, una disminución con respecto a los 19.86 millones que se entregaron desde el estreno hasta el 31 de marzo de 2026.

Daniel Ahmad, prestigioso analista de la firma Niko Partners, también señala que el calendario de nuevos lanzamientos genera dudas entre los inversionistas, lo que tuvo un impacto en el valor de las acciones. Sólo sabemos que la compañía planea lanzar Star Fox, Splatoon Raiders y Yoshi and the Mysterious Book en los próximos meses.

Shutaro Furukawa es optimista sobre el futuro de la compañía

En la sesión de preguntas y respuestas de la presentación de los resultados financieros, el presidente de la compañía aseguró que los aumentos en los precios de los componentes no afectaron la rentabilidad del Nintendo Switch 2 durante año fiscal pasado, pero reconoció que estos problemas continuarán y, eventualmente, se convertirán en un factor que “ejercerá presión sobre la rentabilidad del hardware”.

De igual forma, Shutaro Furukawa pronosticó que los incrementos en los costos de fabricación, las fluctuaciones del tipo de cambio y la evolución de los precios del petróleo continuarán a mediano a largo plazo. También reconoció que el tiempo de desarrollo de nuevos juegos aumentó, a pesar de los esfuerzos de los desarrolladores para crearlos “de manera oportuna”.

Aunque el panorama luce difícil, el líder de la compañía es optimista y señala que “la adopción de Nintendo Switch 2 es más rápida que la de Nintendo Switch, y por el momento no nos preocupa perder impulso”. También aprovechó la oportunidad para destacar los éxitos de Pokémon Pokopia y Tomadachi Life: Living the Dream.

Shutaro Furukawa sugiere que podría haber más ajustes en el precio del Nintendo Switch 2

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