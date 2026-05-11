Presidente de Nintendo explica por qué Switch 2 aumentó de precio e insinúa más ajustes en el futuro

Shutaro Furukawa, presidente de Nintendo, no sólo se disculpó por los aumentos de precio en Switch 2. El directivo también explicó qué sucedió y qué harán para equilibrar la balanza luego de las malas noticias. Sabe que los ajustes son un duro golpe a los bolsillos de sus fans y que, por supuesto, traerán consecuencias de todo tipo para su negocio.

Durante una junta con inversionistas, Furukawa fue claro: aceptó que el precio de Switch 2 ahora es una barrera que alejará a potenciales compradores. También detalló parte de su estrategia para combatir los efectos negativos del reciente anuncio, aunque insinuó que el precio de Switch 2 podría subir nuevamente en el futuro.

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¿Por qué Switch 2 subió de precio y cuál será la respuesta de Nintendo?

La escasez de memoria, la inflación, los aranceles y demás factores económicos han golpeado el negocio de PlayStation y Xbox. Nintendo pudo resistir un poco más, pero al final Switch 2 subió de precio, al igual que PS5 y Xbox Series X|S. Shuntaro Furukawa explicó que la consola híbrida ahora es más cara por varios cambios recientes en “las condiciones del mercado”.

Switch 2 no subió de precio por un factor en concreto, sino por la suma de varios de ellos. Furukawa considera que se convirtieron en amenaza para la “viabilidad comercial global” de su negocio a largo plazo. Por ello, su plan es seguir empujando “la adopción de hardware” y vender todos los juegos posibles.

El directivo reveló que la única alternativa de Nintendo fue incrementar el precio de su consola

Los factores que afectan el negocio de Nintendo no se resolverán a corto plazo, así que la compañía se vio obligada a aumentar el precio de su hardware. Si el panorama hubiera sido menos alarmante, entonces habría buscado alternativas para conservar el costo de Switch 2. El encarecimiento de la memoria, las disparidades entre los tipos de cambio y el precio del petróleo están entre los factores que amenazan a Nintendo a largo plazo.

“Para garantizar el crecimiento sostenible de nuestro negocio de consolas de videojuegos, es fundamental mantener una sólida estructura de beneficios al considerar el negocio en su conjunto. Por lo tanto, aunque fue una decisión difícil, finalmente decidimos trasladar una parte de estos costes adicionales al precio de venta al público”.

El plan de Nintendo para el futuro de Switch 2 es simple: ofrecer experiencia de primera calidad a sus jugadores. La compañía hará lo posible para ampliar la variedad de títulos propios y de terceros. De esta forma, hará que su consola siga siendo atractiva, pese a que ahora es más costosa.

¿Switch 2 subirá de precio otra vez?

En la misma junta con inversionistas, Shuntaro Furukawa reconoció que el aumento de precio en Switch 2 “elevará la barrera de entrada para los posibles compradores”. Desde su perspectiva, el impacto de los ajustes aún es impreciso y el panorama sigue lleno de incertidumbre, por lo que serán más cautelosos.

El presidente de Nintendo adelantó que el impacto de la crisis de memoria, la inflación y demás factores económicos también afectarán a su negocio en 2027. Ante esto, insinuó que en el futuro podría haber más aumentos de precio en Switch 2, principalmente si hay más presión económica y las cosas no mejoran.

“Si bien persisten las incertidumbres sobre la evolución futura de los precios de los componentes, reconocemos que probablemente sentiremos el impacto no sólo este año, sino también el próximo. De cara al futuro, nos preparamos para responder con flexibilidad ante cualquier circunstancia que pueda surgir”.

La consola podría subir otra vez de precio si el panorama no mejora a largo plazo

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