League of Legends se cayó y quedó totalmente injugable durante un breve periodo, pero fue culpa de un curioso error de Riot Games

A pesar de que se acerca poco a poco a su 20.° aniversario, League of Legends mantiene su ímpetu. Cada día, miles de jugadores se reúnen para combatir en la Grieta del Invocador e intentar subir de rango, lo que demuestra la popularidad de este proyecto competitivo. Pero incluso los fanáticos más devotos se vieron en la necesidad de abandonar el título durante un breve periodo debido a un curioso error.

¿Experimentaron inconvenientes para iniciar sesión durante el domingo 4 de enero? Tranquilos, pues esta falla no se debió a un problema con su internet o los servidores del MOBA. En realidad, el culpable de esta inesperada situación es, nada más y nada menos, que el propio Riot Games.

League of Legends quedó fuera de línea

Antes, recapitulemos un poco los eventos del pasado fin de semana. Durante la tarde del primer domingo de 2026, miles de usuarios reportaron problemas para abrir el cliente en PC e iniciar sesión, mientras que aquellos que ya estaban en una partida vieron cómo su pantalla se congeló sin previo aviso o el juego se desconectó de forma abrupta.

Decenas de jugadores recurrieron a las redes sociales para reportar que League of Legends estaba caído, una situación que aparentemente afectó a los fans de todo el mundo. Rápidamente, el portal DownDetector registró cientos de reportes de fallas durante el 4 de enero.

Riot Games se pronunció sobre esta situación en un breve y escueto comunicado oficial, donde se limitó a reconocer que había un problema que impidió que algunos usuarios iniciaran sesión. Además de agradecer la paciencia de la comunidad, confirmó que las partidas clasificatorias quedaron fuera de línea mientras el equipo trabajaba en una solución.

Durante las últimas 24 horas, League of Legends experimentó numerosas fallas que afectaron a todos los jugadores

Debido a que este incidente tuvo lugar una semana después de que Ubisoft fue víctima de un hackeo masivo que afectó a decenas de jugadores de Rainbow Six Siege, los fanáticos temían que el MOBA gratuito estuviera bajo un ciberataque. Afortunadamente, la causa detrás de este error fue mucho más inofensiva.

Riot Games olvidó hacer su tarea

Aunque los desarrolladores jamás profundizaron sobre las razones por las que League of Legends quedó fuera de línea durante el domingo 4 de enero, la comunidad encontró rápidamente el origen del problema. Y sí, resulta que el estudio detrás del proyecto fue el responsable.

De acuerdo con la comunidad, Riot Games olvidó renovar la licencia digital del título online. Básicamente, la compañía dejó caducar el certificado SSL, que garantiza la protección de los usuarios. Cuando esa validación de seguridad no está vigente, cualquier sitio web, videojuego o plataforma se vuelve inaccesible para cuidar los datos de los visitantes y clientes.

Al parecer, la última licencia fue válida desde el 7 de enero de 2016 al 4 de enero de 2026. Cuando se llegó la fecha límite, el certificado quedó anulado y el juego perdió el servicio. Los jugadores descubrieron que podían cambiar la hora de su PC para solucionar temporalmente este error, aunque esto provocaba fallas en otras apps.

Se cree que Riot Games olvidó renovar el certificado SSL de League of Legends, lo que provocó los errores de red

De cualquier forma, Riot Games actuó con rapidez y actualizó la licencia para volver a permitir el acceso a League of Legends con total normalidad. Según los informes, el acuerdo ahora fue renovado por 100 años, así que será interesante descubrir si los desarrolladores que trabajen en la compañía en 2126 no olvidan hacer su tarea.

Pero cuéntanos, ¿experimentaste problemas para jugar al free-to-play? Déjanos leerte en los comentarios.

