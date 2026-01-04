REPORTE: 2025 fue el peor año en ventas de consolas Xbox en el Reino Unido

Internautas no se sorprenden por el declive del negocio y creen que es más bien intencional

Desde hace años, es evidente que Xbox está experimentando un cambio importante en su estrategia a tal grado que pone en riesgo su negocio de hardware y como nueva evidencia están las bajas cifras de ventas de Xbox Series X|S en Reino Unido.

El año pasado fue uno de cambio de estrategias de algunas compañías de videojuegos que lanzarían sus títulos en diferentes plataformas de manera simultánea. Xbox ya lo anticipaba, pero no pudo dejarlo más claro que con el anuncio de la llegada de Halo a PlayStation.

Algunos trazaron semejanzas de la actual Xbox con la antigua SEGA, que dejó de hacer consolas para enfocarse en el software, y no sin razón, ya que basta ver las cifras de ventas de Xbox en el Reino Unido del año pasado para darse cuenta de que tales preocupaciones no son infundadas.

Xbox vive su peor año en el Reino Unido

Las ventas de consolas de Xbox sufrieron una importante caída de 39% durante 2025, lo que fácilmente lo convierte en el peor año en los casi 25 años de la compañía, de acuerdo con Cristopher Ding, analista experto de la industria y líder de The Game Business.

El analista no especifica los sistemas, pero se asume que se trata de las consolas de actual generación Xbox Series X y Xbox Series S.

Ding finaliza su publicación en un tono esperanzador, indicando la posibilidad de que los importantes lanzamientos de Xbox agendados para 2026 quizá mejoren el panorama de ventas.

Las ventas de Xbox siguen a la baja

Es bien sabido que las ventas de hardware Xbox son deficientes y que se trata del peor competidor en materia de consolas, ocupando el tercer puesto en las últimas generaciones. A finales de 2025 incluso la consola para niños Nex Playground superó las ventas de Xbox en EUA.

Además, el Reino Unido siempre se ha conocido en tiempos recientes por ser más bien territorio de PlayStation y Nintendo.

No hay manera de saber cuán bien o mal le está yendo a Xbox dado que Microsoft dejó de revelar cifras de ventas de hardware públicamente para favorecer la atracción de jugadores por medio de su ecosistema o servicios como Game Pass.

Por otro lado, hay que decir que las ventas de consolas no están viviendo su mejor momento en todo el mundo. En los últimos meses se han registrado bajas ventas a excepción de las del Nintendo Switch 2, que debutó en junio pasado; de hecho, EUA vivió su peor mes en cuanto a ventas de consolas el pasado noviembre.

Xbox vive el peor año en ventas de consolas en su historia en el Reino Unido (imagen: Unsplash)

Usuarios ya no creen en Xbox

No obstante, muchos usuarios no comparten esa esperanza de Ding, ya que recuerdan la estrategia multiplataforma actual de Xbox que efectivamente puso fin a los exclusivos y con ello el interés del público en sus consolas. Como te comentamos, hasta una consola que no es de las tres principales de este negocio vendió más unidades que Xbox en EUA meses atrás.

“Siento que no se trata de demanda. La impresión es que Microsoft ya no quiere vender consolas, ya no quiere enfocarse en este negocio en el que los márgenes de ganancias son pequeños”, expresó un usuario.

“Nada va a mejorar la situación de ventas de Xbox cuando hacen todos sus juegos multiplataforma y cuando el año pasado incrementaron el precio del sistema muchas veces”, añadió otro.

“No. Es intencional”, respondió el editor de Windows Central Jez Corden.

¿Qué opinas de las ventas a la baja de consolas de Xbox en el Reino Unido? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

