Ubisoft apaga los servidores de Rainbow Six Siege ante supuesto hackeo: ¿qué pasó y cuándo volverá a estar disponible el juego?

Ubisoft apagó los servidores de Rainbow Six Siege y desactivó su Marketplace de forma inesperada. Por medio de las redes sociales del juego, la compañía advirtió de un problema que surgió por un incidente. Confirmó que sus equipos ya trabajan en una solución; sin embargo, no reveló que está ocurriendo con su popular título multijugador.

De acuerdo con reportes, la situación se debe a un supuesto hackeo, que fue calificado como masivo. Supuestamente, múltiples jugadores fueron baneados de Rainbow Six Siege sin motivo, mientras que otros recibieron múltiples recompensas en sus cuentas, incluyendo millones de créditos. Si bien Ubisoft se no ha pronunciado al respecto, se especula que trata de resolver este problema y medir el alcance del supuesto ataque.

Ubisoft confirma problema con Rainbow Six Siege y apaga sus servidores

Al momento de escribir esto, Rainbow Six Siege es inaccesible para los jugadores de todas las plataformas. Ubisoft confirmó problemas con el juego aproximadamente hace 4 horas. Notificó que ya buscaba una solución y que, en breve, ofrecería una nueva actualización sobre la situación. Aproximadamente 2 horas después, el estudio publicó otro mensaje.

En X, Ubisoft anunció que los servidores de Rainbow Six Siege se apagaron momentáneamente de forma intencional para resolver el inconveniente. También quitó el acceso al Marketplace del juego, así que la comunidad no puede disfrutar sus partidas ni adquirir contenido en el shooter táctico.

“Tenemos conocimiento de un incidente que afecta actualmente a Rainbow Six Siege. Nuestros equipos están trabajando para resolverlo. Compartiremos más actualizaciones una vez que estén disponibles. Siege y Marketplace se cerraron intencionalmente mientras el equipo se concentra en resolver el problema”.

Por ahora, Ubisoft no ha revelado los motivos detrás de estas decisiones que afectan a toda la comunidad de Rainbow Six Siege. Se espera que, en las próximas horas, el estudio haga otra publicación para compartir los avances de sus tareas de mantenimiento. En caso de que sea un problema más serio, es probable que emita un comunicado donde hable con mayor profundidad de la situación.

En caso contrario, reactivará los servidores y el Marketplace de Rainbow Six Siege sin muchos contratiempos. De acuerdo con reportes no confirmados por Ubisoft, el juego sufrió un hackeo masivo que causó estragos en las cuentas de los jugadores.

El shooter táctico no se puede disfrutar por ahora

¿El shooter táctico sufrió un hackeo?

De acuerdo con Insider Gaming, el cierre de los servidores y la tienda se debe a que Rainbow Six Siege sufrió un hackeo. Los atacantes banearon a múltiples jugadores a nivel de servidor. Supuestamente, varios usuarios del juego fueron expulsados y vieron mensajes con declaraciones controvertidas en sus pantallas.

Además, se reporta que algunas cuenta recibieron miles de millones de créditos para adquirir contenido, así como skins exclusivos. Se especula que los créditos tienen un valor que asciende a decenas de miles de dólares, lo que representaría una gran pérdida para Ubisoft.

Por ahora, la compañía no ha confirmado un ataque. En sus mensajes, no habló sobre un hackeo ni de ninguna vulnerabilidad que afecte a Rainbow Six Siege. Los jugadores tendrán que ser pacientes y esperar a una nueva actualización, pues Ubisoft no ha confirmado cuándo volverá a estar disponible el juego.

Por ahora, Ubisoft no ha confirmado un hackeo

