LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight confirma cooperativo local y aclara si tendrá juego en línea

Por Dan Villalobos el 23 de enero de 2026

El nuevo juego del Caballero de la Noche apuesta por la experiencia clásica en el sillón y aclara una duda importante para los fans.

Durante los últimos meses, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ha generado expectativa entre los fans del héroe y los juegos cooperativos. Sin embargo, una reciente aclaración cambió la conversación. WB Games confirmó un detalle clave que afectará a todos los jugadores, sin importar la plataforma elegida.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

El título tiene un lanzamiento programado para algún punto de 2026. Mientras se espera una fecha exacta, el publisher publicó una sección de preguntas frecuentes que resolvió una de las dudas más comunes.

Cooperativo clásico, sin conexión en línea

Según la información oficial, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sólo contará con cooperativo local para 2 jugadores. Esto significa que no existirá la opción de jugar en línea con amigos. La experiencia cooperativa será exclusivamente en la misma consola.

WB Games aclaró que esta decisión aplica a todas las plataformas. El juego fue diseñado pensando en el cooperativo tradicional, con ambos jugadores compartiendo pantalla.

La propuesta busca recuperar el espíritu clásico de los juegos de LEGO, donde la diversión nace del juego en compañía directa. Eso sí, será necesario tener a alguien cerca para aprovechar esta modalidad.

Una historia centrada en el origen de Batman

La campaña inicia con los orígenes de Batman, mostrando a un joven Bruce Wayne entrenando con la League of Shadows. A lo largo de la historia, los jugadores formarán un grupo de aliados conocidos del universo DC.

Entre los personajes jugables se encuentran Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman y Talia al Ghul. Juntos enfrentarán a una galería de villanos encabezada por el Joker, Penguin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul y Bane.

Combate renovado y Gotham como mundo abierto

El juego presenta un nuevo sistema de combate, inspirado en el estilo del Caballero de la Noche. Los enfrentamientos incluyen cadenas de ataques, contraataques y remates exagerados, característicos del tono LEGO.

Batman contará con gadgets clásicos como Batarangs y el Batclaw, mientras que los aliados tendrán equipo único. Robin, Catwoman y Jim Gordon ofrecerán opciones distintas en cada combate.

Gotham City será un mundo abierto lleno de crímenes, acertijos y coleccionables. Los jugadores podrán desplazarse usando el Batgancho, el Batplaneador o distintos vehículos. La Baticueva será personalizable con trajes, trofeos y vehículos.

¿Te gusta que LEGO Batman apueste por el cooperativo local? ¿Crees que el juego en línea habría sido una mejor opción? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente