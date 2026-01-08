“Los pelijuegos ya son canon”: fans de PlayStation critican el sistema patentado de IA que podría terminar los juegos de PS5 por ti

El asistente de inteligencia artificial resolverá acertijos y completará secciones enteras en los lanzamientos futuros de PS5

Si bien la mayoría de los videojuegos AAA se han vuelto cada vez más fáciles y accesibles, los jugadores menos familiarizados con este medio de entretenimiento aún enfrentan dificultades para sortear ciertos obstáculos. En un intento por evitar que los novatos se frustren, PlayStation podría implementar un innovador sistema de IA que ya dio mucho de qué hablar, para bien y para mal.

Es muy común que las grandes compañías registren patentes para evitar que otras corporaciones desarrollen y produzcan productos similares. En realidad, el registro de una patentes no garantiza que esos artículos o funciones vean la luz del día, pero nos permiten conocer las innovaciones que los estudios tienen en el tintero.

En ese frente, Sony generó polémica con un nuevo sistema que podría estar en la mesa de planeación. Se trata de un asistente impulsado por inteligencia artificial que, en esencia, permitirá que los títulos de PS5 se jueguen por sí solos.

Video relacionado: PlayStation no quiere ser multiplataforma y eso puede ser una buena noticia, después de todo

PlayStation quiere evitar que los fanáticos abandonen los videojuegos

Esta nueva función se llama “Ghost Player”, y permitirá que los jugadores invoquen a un “fantasma” del personaje principal. Esta versión sobrepuesta estará generada por IA, y será capaz de mostrar los comandos que se deben usar, mostrar la respuesta a un puzzle, ofrecer pistas para progresar e incluso pasar secciones completas.

En la documentación de la patente, la compañía japonesa deja claro que la meta principal de este nuevo sistema de PlayStation es evitar que los jugadores se frustren y abandonen los juegos a la mitad. Ofrecer estas guías más avanzadas parece un esfuerzo para eliminar cualquier obstáculo que pueda impedir el avance de los usuarios.

Sony destaca que los videojuegos son muy complejos, y que es posible que los novatos experimenten dificultades para completar determinados objetivos y que, simplemente, decidan dejar de jugar. Adicionalmente, el documento remarca que algunas personas buscan tutoriales y guías en Internet para hacer precisamente esto.

El nuevo sistema patentado de inteligencia artificial permitirá que los juegos de PS5 se pasen por sí mismos

“Los jugadores pueden investigar el juego e incluso buscar partidas anteriores en Internet. Pero ese proceso lleva mucho tiempo y, a menudo, es irrelevante para las tareas o situaciones que se encuentran actualmente”, dijo la compañía en la documentación de la patente.

Como explicamos en otra nota, el nuevo sistema de inteligencia artificial tendrá 4 opciones: Modo Combate, Modo Historia, Modo Exploración y Modo Juego Completo. En teoría, la última configuración permitirá que el “fantasma” del personaje termine el juego en su totalidad.

Jugadores critican el sistema de IA de PS5

Aunque se desconoce si Sony tiene planes activos para desarrollar esta función e integrarla en sus próximos lanzamientos de PlayStation 5, la comunidad ya dejó ver su rechazo. Al final del día, muchos están en contra de la idea de que los videojuegos se jueguen por sí solos.

“Suena genial, pero de alguna manera va en contra de todo el propósito de los videojuegos, ¿verdad?”, comentó un usuario en redes sociales. “Finalmente, los pelijuegos de Sony son canon”, bromeó otro en X. “La generación de cristal gana otra batalla”, afirmó un tercero.

En efecto, muchos concuerdan en que permitir que los títulos de PS5 se jueguen por sí solos eliminaría el encanto del gaming. Otros argumentan que los desarrolladores deberían ofrecer tutoriales mejor diseñados o guías que incluyan ayudas para los jugadores, en lugar de imponer un asistente de inteligencia artificial.

Los videojuegos de PlayStation podrían ser más fáciles que nunca gracias a la patente de IA, y algunos fans no están felices con la idea

“Wow, que divertido. Una IA va a pasar los juegos por ti”, dijo una persona con ironía. “La idea es aprender del error, no que te hagan lo que aún no dominas. La verdad le quitaría emoción al juego”, dijo otra. “Sólo mejoren, novatos”, escribió una más.

Aunque gran parte de la reacción de los fanáticos de PlayStation fue negativa, algunos miembros de la comunidad creen que un asistente de IA puede ser útil para jugadores que sufren algún tipo de discapacidad o para aquellos que simplemente tienen poca práctica en el gaming y desean una experiencia más accesible.

“Qué buena noticia para los jugadores muy casuales, gente mayor que se quiera adentrar en los videojuegos y personas con capacidades diferentes”, dijo una persona en Facebook. “Todo añadido es válido. Lo importante es que no sea obligatorio”, argumentó un fan.

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las quejas de la comunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre PlayStation si visitas este enlace.

Video relacionado: La Inteligencia Artificial nos reemplazará