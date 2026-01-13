Los sets de LEGO Pokémon ya están en reventa y alcanzan precios de más de $40,000 pesos: revendedores ofrecen aparte el regalo que viene con la compra

Nada nuevo bajo el sol, más que la fiebre que existe con cada producto especial que saca la franquicia

Una de las franquicias más afianzada en el mercado es Pokémon y también es una de las más relevantes a escala global. Esto tiene un lado positivo: buscar el éxito y generar motivación para seguir creando todo tipo de contenido y productos. Sin embargo, también está el lado oscuro, la reventa, cuya escena sigue haciendo de las suyas ante cualquier anuncio. Hace 24 horas se anunció la primera colección de sets de LEGO Pokémon, e inició la preventa, y resulta que los revendedores ya ofrecen las piezas a precios exorbitantes en Internet.

LEGO Pokémon Pikachu y Pokébola

Revendedores quieren hacer su agosto con los sets de LEGO Pokémon

Sólo unas horas después de la publicación del anuncio y el inicio de la preventa, los sets de LEGO Pokémon empezaron a ofrecerse en reventa en tiendas en línea. Por supuesto, los revendedores no tardaron en acaparar la primera colección de la franquicia japonesa.

Aunque cada producto tiene su encanto, los fans pusieron la mira en el set más ambicioso. Se trata de LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise, el cual consta de 6838 piezas, destaca por su tamaño e incluye a 3 criaturas icónicas.

El precio original de este set en preventa oficial es $14,999 MXN | $649.99 USD. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que las preventas aparecieran en Internet a precios ridículos.

Por si no lo sabes, el modus operandi de los revendedores en estos casos es aprovechar la preventa y tratar de asegurar la reventa mucho antes de que el producto salga al mercado. Para el set de LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise el precio en eBay ya alcanza $2350 dólares, o sea, $41,971 pesos.

El set más caro (en todo sentido) de la primera colección de LEGO Pokémon

Hasta el obsequio de preventa tiene precio en Internet

Eso no es todo. Al tratarse de una ocasión especial, ya que es la primera vez que se lanza una colección de Pokémon en LEGO, las compañías incluyeron un incentivo de preventa.

Aquellas personas que reservaron el set más costoso recibirán la Colección de Insignias de la Región de Kanto. Se trata de un obsequio, pero también de un artículo muy limitado.

Precisamente, esta adición es lo que más llamó la atención de los revendedores, y hoy mismo el set se ofrece en Internet por no menos de $300 dólares, $5358 pesos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, es posible realizar la preventa en el mercado mexicano. Si estás interesado en alguno de estos sets de LEGO Pokémon puedes apartar el tuyo en este enlace. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ya se le considera un producto muy ambicionado por los coleccionistas y es probable que se agote.

Ni el incentivo de preventa se salvó

