Los X-Men, el Clan de la Mano y Scarlet Witch regresarán al UCM, según DanielRPK

Marvel Studios prepara su gran evento que, en teoría, culminará toda la saga del multiverso, la cual canoniza todas las películas basadas en personajes de Marvel desde Blade de 1998 hasta la reciente Fantastic Four: First Steps. Dicho evento se llevará a cabo con las películas Avengers: Doomsday y Secret Wars, pero eso no será lo último que veremos de Marvel.

Recientemente, el conocido y relativamente confiable insider Daniel RPK soltó nueva información sobre el futuro del MCU postSecret Wars. Dicha información revela los supuestos planes que tiene Marvel para personajes como Scarlet Witch, los X-Men y X-Force.

Primero, el insider reveló que, supuestamente, Marvel Studios considera la opción de dividir en 2 partes la película Avengers: Secret Wars, dependiendo del éxito que tenga Avengers: Doomsday. Si somos sinceros, esto tiene poco sentido, porque el plan de rodaje de una película no puede cambiar de manera tan drástica como para dividirla en 2 en el transcurso de un año.

Avengers: Doomsday

Según DanielRPK, los mutantes serán el principal foco de la siguiente saga de Marvel

Rumores afirman que la siguiente saga se centrará principalmente en los siguientes personajes: los X-Men, los 4 Fantásticos, Daredevil y Spider-Man. Respecto a los mutantes, DaniRPK afrimó que los planes son tan grandes como el legado de dichos personajes.

Supuestamente, la producción de la película que por fin introduzca a los X-Men comenzará una vez que Secret Wars termine su rodaje. La cinta ya tiene director, y es el mismo que digirió la reciente película Thunderbolts/New Avengers: Jake Schreier.

Jake Schreier dirigirá la cinta de X-Men

DaniRPK también informó que la nueva película de Deadpool se centrará principalmente en el equipo X-Force, un subgrupo de los X-Men que se encarga de misiones de espionaje y cuyos fines son menos heróicos, ya que omiten la regla de todo superhéroe: no matar. Supuestamente, Ryan Reynolds está trabajando activamente en la preproducción y el guion de la cuarta entrega de Deadpool.

X-Force

Otros rumores indican que Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, aún tiene planes con Hugh Jackman para una película en solitario, después de Secret Wars. Supuestamente, cuando sean introducidos los X-Men, tendremos a 2 Wolverines conviviendo en el mismo universo: un nuevo Wolverine más joven e interpretado por otro actor y el Viejo Logan interpretado por Jackman.

Finalmente, la tan rumoreada película de Scarlet Witch puede que por fin vea la luz con el inicio de la siguiente saga. DaniRPK afirma que la producción de la película empezará hasta entonces y tendrá más relación con el entorno mutante.

El multiverso terminará con Secret Wars

De acuerdo con infromación de insiders, después de Avengers: Secret Wars el tema del multiverso dejará de mencionarse. Marvel Studios se enfocará en introducir nuevas versiones de personajes conocidos como Iron Man o Capitán América, para dar un aire fresco a su nuevo universo.

Como mencionamos, los focos de la siguiente saga de Marvel serán los mutantes, los 4 Fantásticos —quienes obviamente tendrán una secuela—, Spider-Man con una posible quinta entrega y, en el ámbito de las series, el mayor estandarte será sin duda Daredevil, de quien hoy se liberó el trailer de la segunda temporada.

Respecto a Daredevil, el insider comentó que el clan de La Mano, los antagonistas que vimos durante la segunda temporada de la original Daredevil, y la serie The Defenders, volverán en la tercera temporada de Born Again. También hay rumores que afirman que La Mano aparecerá en Spider-Man Brand New Day.

Supuestamente El Clan de la Mano regresará al UCM

Además, también se espera que otros proyectos tan rumoreados como las series de Nova o Midnight Sons, por fin comiencen su producción.

Otras cintas como Blade o una hipotética secuela de Eternals, lamentablemente parecen haber sido canceladas. Y si bien podemos ver a Blade en Midnight Sons, los Eternos no tendrían la misma suerte, ya que Marvel Studios parece no tener ningún plan con esos personajes en lo absoluto.

Los proyectos de Marvel para este año

Los próximos proyectos del UCM en estrenarse son Wonder Man, serie que sale hoy 27 de enero a las 8 p.m. en Disney+. Después, el 24 de marzo llegará la segunda temporada de Daredevil: Born Again también a Disney+. En julio tendremos la película de Spider-Man Brand New Day y en diciembre la cinta de Avengers Doomsday.

ACTION! 🎬 Step behind the camera to see how the cast and crew brought Marvel Television’s #WonderMan to life. pic.twitter.com/7umSpGHDv2 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 20, 2026

Proyectos como las nuevas temporadas de X-Men ’97, Tu Vecino Amistoso Spider-Man y la presentación especial de Punisher supuestamente también llegan este año, pero aún no tienen una fecha confirmada.

¿Qué opinas? ¿Crees en la nueva información que soltó DanielRPK? ¿Aún te emociona el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel?

