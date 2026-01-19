Marathon ya tiene fecha de estreno: Bungie revela cuándo debutará su shooter de extracción luego de una filtración de Xbox

Luego de múltiples polémicas, retrasos y demandas, Marathon por fin tiene fecha de lanzamiento. Xbox filtró el dato en un descuido, así que PlayStation y Bungie no tuvieron otra alternativa que hacer el anuncio oficial. Tal como las compañías habían anticipado, el shooter de extracción llegará en la primera mitad de 2026, con la sorpresa de que lo hará acompañado de un DualSense especial y una edición de colección.

Entérate: Jugador logra correr Minecraft en Hytale y sorprende a la comunidad con los resultados

¿Cuándo debutará Marathon y cuánto costarán sus diversas ediciones?

Marathon es la próxima apuesta de PlayStation por conquistar a sus fans con un juego como servicio. El título de Bungie será multiplataforma y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC de manera simultánea. El shooter de extracción estará disponible el próximo 5 de marzo. Tal como se anunció hace meses, su edición estándar se venderá por $39.99 USD en todas las plataformas.

Bungie también ofrecerá una Deluxe Edition que costará $59.99 USD. Dará acceso al juego base y todos sus eventos, así como recompensas cosméticas para diversas armas y Runners, que son los protagonistas del shooter. También habrá una Collector’s Edition, que sólo se vende en la tienda online de Bungie por $229 USD con juego y $170 USD sin juego. Abajo está el contenido de cada una de ellas.

¿Qué incluyen las ediciones de Marathon?

Standard:

El juego base

Acceso a todas las actualizaciones de contenido jugable que se lancen durante el año

Los bonus de reserva: estilo ZERO STEP 004 CE, amuleto ZERO STEP RC, sticker ZERO STEP SHIFTr, fondo APOGEE INTERCEPT y emblema APOGEE INTERCEPT

Deluxe Edition:

Vale del Pase de Recompensas Premium (x1)

200 fichas SILK del Pase de Recompensas

Cosméticos de armas: estilo de escopeta de corredera Misriah 2442 MIDNIGHT DECAY y estilo de rifle de asalto Overrun MIDNIGHT DECAY

Cosméticos para Runners: estilo de carcasa Vandal MIDNIGHT DECAY, Destroyer MIDNIGHT DECAY, Assassin MIDNIGHT DECAY y Thief MIDNIGHT DECAY

El shooter de extracción debutará a principios de marzo con 3 ediciones

Collector’s Edition:

Una experiencia de unboxing premium inspirada en el proceso de “shell-weaving” de Sekiguchi Genetics

Estatua del Thief Runner Shell a escala 1/6

Miniatura coleccionable WEAVEworm

Parche bordado

Postales

Recompensas digitales

Otros extras de colección

Te interesa: Grand Theft Auto VI: fan con cáncer terminal podría jugar la nueva entrega antes de su lanzamiento oficial gracias a un amable gesto de los desarrolladores

Marathon también tendrá un DualSense y un headset edición especial

PlayStation sorprendió a los jugadores que esperan Marathon con otros productos temáticos. EL primero de ellos es un headset inalámbrico Pulse Elite con un diseño especial inspirado en el shotter de extracción. Se venderá por $169.99 USD junto con un DualSense edición especial, que se ofrecerá por $84.99 USD.

Ambos productos se distribuirán en la tienda online de PlayStation. Su preventa iniciará el 29 de enero. El headset será exclusivo de la tienda online, mientras que el control para PlayStation 5 también se podrá adquirir en diversas cadenas de tiendas minoristas. Abajo hay imágenes de los productos.

Por si te lo perdiste: Gratis: este juego de $180 MXN tiene 100% de descuento en Steam y puedes conseguirlo sin costo por tiempo limitado

En esta página están todas las noticias relacionadas con Marathon.