Mario Tennis Fever rompe récords y promete el elenco más grande en la historia de la saga en Nintendo Switch 2

El nuevo juego deportivo de Mario llega en febrero con 38 personajes jugables y busca convertirse en el gran lanzamiento de inicio de año para la consola.

Nintendo sigue calentando el arranque del año con un anuncio pensado para fans de Mario y los juegos deportivos. Esta vez, el foco está en una franquicia querida que vuelve con ambición renovada. El objetivo es claro: ofrecer más opciones, más variedad y más razones para regresar a la cancha.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Durante una reciente revelación, Nintendo confirmó que Mario Tennis Fever será el juego con más personajes jugables en toda la historia de la serie. La entrega llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2, consola que ya está disponible desde el 5 de junio de 2025, y apunta a ser uno de sus lanzamientos más fuertes.

El elenco más grande que ha tenido Mario Tennis

El gran gancho de Mario Tennis Fever está en su plantilla de personajes. El juego contará con 38 personajes jugables, una cifra nunca antes vista en la saga. Esto abre la puerta a más estilos de juego y enfrentamientos mucho más variados.

Entre los personajes confirmados se encuentran Mario, Luigi, Yoshi, Princess Peach, Princess Daisy, Pauline, Donkey Kong, Toad, Toadette, Wario, Waluigi y Bowser. La lista incluye figuras clásicas y algunas elecciones que amplían el universo del Mushroom Kingdom dentro de la cancha.

Esta decisión busca darle mayor vida al modo competitivo y ofrecer opciones para todo tipo de jugadores. Cada personaje mantiene su personalidad y estilo, algo que siempre ha sido clave en la identidad de la serie.

Aquí puedes ver el anuncio:

This should be easy. 💅



Pre-order #MarioTennisFever and play as Daisy, Peach, and 36 other characters: https://t.co/71rCXOHnjo pic.twitter.com/as8Wp8TJMi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 6, 2026

El lanzamiento del juego está muy cerca

Mario Tennis Fever llegará el 12 de febrero y será exclusivo de Nintendo Switch 2. Las preventas ya están disponibles en la eShop, lo que confirma que Nintendo confía fuerte en este lanzamiento.

El juego apunta a convertirse en una opción ideal tanto para partidas locales como para el juego en línea. La promesa es clara: partidos rápidos, controles accesibles y el caos divertido que define a Mario Tennis.

Con un elenco histórico y el respaldo de una consola ya establecida, este nuevo título tiene todo para convertirse en uno de los juegos deportivos más importantes del año para Nintendo.

¿Qué personaje te emociona más usar en Mario Tennis Fever?, ¿Crees que este será el mejor Mario Tennis hasta ahora? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente