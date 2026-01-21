Marvel Rivals tendrá nuevas figuras de Funko Pop!

Marvel Rivals vive un gran momento y parece que eso no cambiará pronto. Además de la llegada de Deadpool al juego y el contenido nuevo de la temporada 6, Funko anunció que sacarán nuevas figuras de la línea Pop! basadas en el héroe shooter de Marvel.

Por medio de sus cuentas oficiales, Funko anunció que pronto llegarán a las tiendas 4 nuevas figuras Funko Pop! de Marvel Rivals basadas en Venom, la armadura Sp//der de Peni Parker y Psylocke.

Venom contará con 2 Pop!, uno con su skin básica, y el otro con su skin azul, la cual será una figura limitada Chase. Mientras que Psylocke mantendrá skin básica. Peni Parker estará ausente de su figura Funko debido a que está centrada únicamente en su armadura llamada Sp//der, eso sí, esta figura será super sized.

La preventa de las nuevas figuras Funko Pop! de Marvel Rivals se abrirá este viernes a las 11 a.m. Hora de la Ciudad de México.

Rumores y posibles nuevos héroes de Marvel Rivals

Marvel cuenta con una cantidad impresionante de personajes que NetEase puede usar en el héroe shooter. Parece que de falta de personajes y mapas, los fans no tendrán cómo quejarse.

Deadpool fue la más reciente incorporación al juego, y sabemos que este 13 de febrero llegará Elsa Bloodstone con la actualización 6.5. Pero ¿qué otros héroes, villanos y personajes de La Casa de las Ideas llegarán a Marvel Rivals?

La siguiente información se basa únicamente en supuestas filtraciones, así que tómala con pinzas ya que no hay nada oficial hasta el momento.

Entre los supuestos personajes próximos a llegar se encuentran:

Cíclope -duelista

The Hood – vanguardia

Hive – vanguardia

Moon Girl y Devil Dinousaur – posible estratega

Black Cat – rol desconocido

White Fox – posible estratega

Ant Man y Wasp – rol desconocido

La razón del porqué se intuye o rumorea que son estos personajes, es porque ya han tenido cierta aparición en el título, como Cíclope en las cinemáticas de la boda entre Rogue y Gambito.

Recientemente, en el mapa amistoso de Central Park, se encuentra la Pym Test Kitchen, donde ofrecen sándwiches Pym el cual hará que el tamaño de tu personaje aumente o disminuya un poco. Esto es una clara referencia a Hank y Janet Pym, es decir, Ant-Man y Wasp.

Fuente: Cinamer (YouTube)

Respecto a personajes como The Hood y Hive, se filtraron sus roles y habilidades. Específicamente con The Hood tiene ciertos diálogos que ya fueron filtrados, como uno en el que Spider-Man le dice que siempre escoge el lado equivocado.

Black Cat y White Fox son más una corazonada, debido a que en el último arte de la temporada, vemos como un zorro blanco y un gato negro se encuentran a los pies de Deadpool. Lo cual parece indicar que son pistas respecto a la próxima inclusión de dichos personajes a Marvel Rivals.

Moon Girl y Devil Dinousaur también suenan entre los posibles personajes a integrarse. A Devil Dinousaur ya lo vimos en los recientes artes de la temporada 6. Y como el dinosaurio viene en combo con Moon Girl, no suena descabellado pensar en su posible inclusión.

Arte de Marvel Rivals donde salen Devil Dinousaur, un gato negro y un zorro blanco

¿Qué opinas? ¿Comprarás alguno delos Funko Pop! de Marvel Rivals? ¿qué personaje te gustaría ver en el hero shooter? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, has clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en Level Up.