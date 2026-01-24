Más de la mitad de los jugadores en EUA prefirieron PS5 y Xbox digitales en 2025: el formato físico en el gaming sigue cayendo

Por otra parte, el 13% de los que optaron por la consola de Sony compraron un PS5 Pro

El formato físico en los videojuegos vive momentos cruciales. En años recientes, el consumo de gaming en discos o tarjetas de datos ha ido a la baja y las compañías muestran cada vez menos interés en este tipo de medio. El mercado ya cuenta con hardware enfocado en lo digital, tanto en PS5 como Xbox, y parece que pronto quedará en una decisión de usuario si quiere jugar tener sus juegos en un Blu-ray. Para muestra el reciente reporte de ventas de consolas en Estados Unidos que reveló detalles importantes.

NO TE LO PIERDAS: Switch 2 ya vendió 4.4 millones de unidades en EUA; es la consola de sobremesa que más rápido ha alcanzado esa meta y superó las ventas iniciales del PS4

La era de los discos está llegando a su fin

Jugadores de PS5 y Xbox Series prefirieron sus consolas en formato digital durante 2025

El reporte de ventas de videojuegos y consolas en EUA durante 2025 de Circana compartió información interesante que da cuenta de las preferencias en uno de los mercados más importantes.

De acuerdo con el analista Mat Piscatella, del total de consolas PS5 y Xbox que se vendieron el año pasado más de la mitad fueron en modelos digitales.

En el caso de Sony, 49% de los usuarios adquirieron la versión PS5 Slim sin lector de disco. Cabe señalar que en términos de precio es más barata, accesible y sujeta a descuentos y promociones. Esto facilita su adopción en el mercado. Asimismo, señaló que, del total de unidades vendidas, 13% fueron del modelo PS5 Pro, actualmente la consola más poderosa del mundo. Este modelo solo tiene versión digital, aunque se le puede conectar un lector de disco oficial de Sony.

En el caso de Microsoft Gaming, el reporte indica que 66% de los jugadores escogieron el modelo digital. En este caso, la compañía norteamericana tiene a la venta el Xbox Series S y recientemente lanzó una variante digital del Xbox Series X.

Some 2025 US video game sales fun facts:- 49% of PS5 and 66% of XBS hardware sales in 2025 did not include a physical media drive- 13% of PS5 purchases in 2025 were of Pro models- PlayStation Portal now has a 7% attach rate to PS5 hardware LTDSource: Circana Retail Tracking Service — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-22T20:29:09.252Z

¿Qué sucederá con el PS6 y el Xbox Magnus?

Aunque directivos y desarrolladores de Sony y Microsoft han manifestado su deseo de apoyar el consumo de videojuegos en formato físico, el entorno no es favorable.

Para el PS6 se anticipa el lanzamiento de modelos sin lector de discos. En dado caso, la compañía japonesa repetiría su fórmula actual de ofrecer el hardware con un puerto para conectar la unidad lectora que ellos mismos venden por separado. Es importante mencionar que incluir soporte para este formato es cada vez más costoso pues ese negocio ha caído en la era del streaming y el contenido digital.

Precisamente, es lo que mencionó Phil Spencer respecto a lo que haría Xbox. El jefe de Microsoft Gaming reconoció el interés de la compañía por ofrecer juegos en disco, pero dejó claro que cada vez hay menos empresas dedicadas a ello, por lo que incluir la unidad lectora e imprimir discos es cada vez más costoso.

Si se toma en cuenta el panorama actual con el aumento de precio de la RAM, las SSD y los aranceles, parece que no le queda mucha vida al gaming en físico. Es por eso que se espera que la siguiente generación lo considere como opción y nada más.

ENTÉRATE: El PlayStation 6 tardaría en llegar: analista asegura que Sony retrasará la consola por el éxito que PS5 tendrá este año

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente