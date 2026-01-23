Switch 2 ya vendió 4.4 millones de unidades en EUA; es la consola de sobremesa que más rápido ha alcanzado esa meta y superó las ventas iniciales del PS4

Las ventas de la segunda consola híbrida de Nintendo superan en 35% las de PS4 en su lanzamiento

La expectativa en torno a Switch 2 era el cumplimiento de metas importantes y antes de cumplir su primer año en el mercado lo está logrando. La segunda consola híbrida de Nintendo se abre paso en el mercado y el reciente reporte de ventas proveniente de Estados Unidos reveló detalles importantes. El sistema logró otro hito al alcanzar una cifra impresionante que lo coloca, solo por debajo del Game Boy, en la cima del país norteamericano.

Switch 2 ya despegó en EUA y suma millones de unidades vendidas a menos de un año de su lanzamiento

Switch 2 fue la consola más vendida de diciembre en EUA

Mat Piscatella, analista de Circana, compartió el reporte de venta de consolas en EUA durante diciembre de 2025, así como el balance anual. En esta ocasión, el saldo es muy favorable para Nintendo.

Para comenzar, el panorama general muestra un crecimiento de 6% en el gasto en hardware a comparación de diciembre de 2024. Sin embargo, la venta de unidades cayó 8% en comparación con el mismo mes. Pese a ello, el resultado anual es positivo con un crecimiento de 9%.

Al final, el sector logró buenos resultados gracias al desempeño comercial de Nintendo Switch 2. La consola japonesa fue la más vendida del mes pasado en EUA, tanto en unidades como en dólares. El segundo puesto fue para el PS5 en ambos rubros. Esta vez no se compartió información sobre el tercer puesto que hace no mucho se disputaba entre Xbox Series X|S y NEX Playground, una consola de juguete.

Hardware – Nintendo Switch 2 led the hardware market in both unit and dollar sales during December and the 2025 year, helping offset year-on-year declines across other platforms. PlayStation 5 placed second across both measures and time periods. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-22T14:00:07.508Z

El sistema híbrido de Nintendo hizo historia en uno de los mercados más importantes del mundo

El reporte también reveló más buenas noticias para Nintendo. Switch 2 ya vendió 4.4 millones de unidades en EUA desde su lanzamiento el 5 de junio del año pasado.

Según los registros de Circana, se trata de la consola de sobremesa que más rápido ha logrado esa cifra; tan solo 7 meses. Cabe señalar que en términos generales, el Game Boy es el hardware de videojuegos que lidera el mercado norteamericano en ese rubro.

De acuerdo con los datos de la firma de análisis, las ventas de Switch 2 en estos primeros meses en el mercado superan en 35% las de PS4 en el mismo periodo tras su lanzamiento.

Asimismo, se menciona que con 4.4 millones de Switch 2 vendidos hasta diciembre de 2025, la nueva consola de Nintendo tiene el doble de jugadores que el primer Switch tras los primeros meses desde su debut en 2017.

Hardware – Nintendo Switch 2 remains the fastest selling video game hardware platform in tracked history. Unit sales of Nintendo Switch 2 are 35% ahead of PlayStation 4’s sales pace after 7 months in market. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-22T14:00:07.510Z

