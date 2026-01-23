Switch 2 ya vendió 4.4 millones de unidades en EUA; es la consola de sobremesa que más rápido ha alcanzado esa meta y superó las ventas iniciales del PS4

La expectativa en torno a Switch 2 era el cumplimiento de metas importantes y antes de cumplir su primer año en el mercado lo está logrando. La segunda consola híbrida de Nintendo se abre paso en el mercado y el reciente reporte de ventas proveniente de Estados Unidos reveló detalles importantes. El sistema logró otro hito al alcanzar una cifra impresionante que lo coloca, solo por debajo del Game Boy, en la cima del país norteamericano.
Switch 2 fue la consola más vendida de diciembre en EUA
Mat Piscatella, analista de Circana, compartió el reporte de venta de consolas en EUA durante diciembre de 2025, así como el balance anual. En esta ocasión, el saldo es muy favorable para Nintendo.
Para comenzar, el panorama general muestra un crecimiento de 6% en el gasto en hardware a comparación de diciembre de 2024. Sin embargo, la venta de unidades cayó 8% en comparación con el mismo mes. Pese a ello, el resultado anual es positivo con un crecimiento de 9%.
Al final, el sector logró buenos resultados gracias al desempeño comercial de Nintendo Switch 2. La consola japonesa fue la más vendida del mes pasado en EUA, tanto en unidades como en dólares. El segundo puesto fue para el PS5 en ambos rubros. Esta vez no se compartió información sobre el tercer puesto que hace no mucho se disputaba entre Xbox Series X|S y NEX Playground, una consola de juguete.
El sistema híbrido de Nintendo hizo historia en uno de los mercados más importantes del mundo
El reporte también reveló más buenas noticias para Nintendo. Switch 2 ya vendió 4.4 millones de unidades en EUA desde su lanzamiento el 5 de junio del año pasado.
Según los registros de Circana, se trata de la consola de sobremesa que más rápido ha logrado esa cifra; tan solo 7 meses. Cabe señalar que en términos generales, el Game Boy es el hardware de videojuegos que lidera el mercado norteamericano en ese rubro.
De acuerdo con los datos de la firma de análisis, las ventas de Switch 2 en estos primeros meses en el mercado superan en 35% las de PS4 en el mismo periodo tras su lanzamiento.
Asimismo, se menciona que con 4.4 millones de Switch 2 vendidos hasta diciembre de 2025, la nueva consola de Nintendo tiene el doble de jugadores que el primer Switch tras los primeros meses desde su debut en 2017.
