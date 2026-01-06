Metaphor ReFantazio y el reto de ATLUS por hacer los JRPG más accesibles sin perder su esencia

El director del RPG reflexiona sobre el futuro del género y explica por qué es momento de cambiar sin olvidar lo que lo hace especial.

Metaphor ReFantazio ya se encuentra disponible y también llegó una conversación importante sobre el futuro de los JRPG. ATLUS aprovechó este estreno para compartir su visión a largo plazo. Katsura Hashino, director del proyecto, habló sobre cómo el estudio ve el género en la actualidad.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Durante una entrevista reciente, Hashino explicó que ATLUS siente que este es un punto clave para replantear la fórmula del JRPG. El objetivo ya no es repetir estructuras conocidas. Ahora buscan evolucionar sus juegos para que conecten con más personas.

El director comentó que el enfoque del estudio va más allá de encasillarse en un género específico. Para ATLUS, el reto está en analizar cómo puede verse un JRPG moderno. La meta es llevarlo a un nuevo nivel, manteniendo su identidad.

Mantener lo que hace especial al JRPG

Hashino dejó claro que ATLUS no quiere abandonar sus fortalezas. La narrativa profunda y los elementos clásicos siguen siendo parte esencial de su ADN. Metaphor ReFantazio refleja esa idea desde su mundo, personajes y tono.

El cambio, según el director, no significa perder complejidad. Se trata de ajustar el formato para que más jugadores puedan entenderlo y disfrutarlo. Esto incluye sistemas mejor explicados y una experiencia más fluida.

ATLUS considera que los tiempos actuales exigen juegos más accesibles. El público es más amplio y diverso. Por eso, el estudio busca que sus títulos puedan disfrutarse incluso fuera del público tradicional del JRPG.

Metaphor ReFantazio como punto de inflexión

Con Metaphor ReFantazio ya disponible, este proyecto funciona como un ejemplo claro de esa nueva visión. El juego mantiene raíces del JRPG clásico. Al mismo tiempo, propone ideas frescas que buscan atraer a nuevos jugadores.

Hashino señaló que el equipo espera que este enfoque ayude a que más personas se acerquen al género. La intención es que el juego resulte fácil de entender, pero sin perder profundidad con el paso de las horas.

ATLUS quiere que Metaphor ReFantazio sea una experiencia que crezca junto al jugador. La accesibilidad inicial abre la puerta. La complejidad y el encanto clásico se desarrollan después.

El futuro del género según ATLUS

Las palabras de Hashino dejan claro que ATLUS ve el cambio como una oportunidad. El JRPG sigue teniendo mucho potencial. Evolucionar su formato puede asegurar su relevancia durante muchos años más.

Con Metaphor ReFantazio ya disponible, los jugadores pueden juzgar por sí mismos esta nueva dirección. El juego representa una apuesta clara por el equilibrio entre tradición y evolución.

¿Crees que Metaphor ReFantazio logra hacer los JRPG más accesibles sin perder su esencia? ¿Te gustaría que ATLUS siga este camino en futuros juegos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente