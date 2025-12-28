Mojang es blanco de críticas por hacer menos a jugadores solitarios de Minecraft

La compañía eligió al sus palabras para promocionar un servicio de suscripción

Pese a que muchos de los jugadores originales de Minecraft conocieron el título indie como uno para el jugador solitario, la franquicia se ramificó tanto que hoy por hoy ofrece una variedad de experiencias que pueden disfrutarse en compañía. En un intento por promocionar las cualidades de estas experiencias multijugador, Mojang acaba de hacer menos a jugadores solitarios.

Aunque muchos prefieren jugar Minecraft en compañía de amigos o extraños, hay otros que prefieren hacerlo en solitario, como un usuario de reddit que se sorprendió por un anuncio controversial que no dudó en compartir por la manera en la que puede hacer sentir mal a los fans que juegan solos.

Anuncio de Minecraft resulta ofensivo para jugadores solitarios

“Uno es el número más solitario. Deja de jugar Realms solo como un triste vendedor ambulante”, se lee en el desafortunado anuncio al mismo tiempo que invita a pagar por Realms Plus, el servicio de suscripción que permite que hasta 11 jugadores se unan a jugar juntos.

El autor de la publicación menciona que juega Minecraft para lidiar con la depresión otras enfermedades mentales, lo cual deja ver que se trata de un anuncio de mal gusto, por lo que mencionó que sería bueno que se eliminara por lo menos la parte inicial.

“Burlarse abiertamente de ellos durante la época del año con las tasas de suicidio más altas es definitivamente una manera [de anunciarse]”, añadió el internauta.

Los usuarios concuerdan en que quizá no sea la manera más ofensiva, sino más bien una pobre elección de palabras, pero recuerdan que buena parte del público objetivo son niños y es inapropiado hacerlos menos por la manera en la que prefieren jugar el título o señalarlos porque no tienen amigos.

“Si estás comercializando activamente para niños, tienes que tener mucho más cuidado con cosas como ésta”, expresó un usuario.

“¡Vaya mi*rda!”, exclamó uno más. “¿Quién en su sano juicio daría luz verde a esto?”.

“Para un juego que se trata de “juega a tu manera“, esto se siente extrañamente malicioso sin ninguna buena razón”, comentó otro internauta.

Otros sienten que es irónico que Minecraft avergüence a usuarios por jugar solos cuando irónicamente ofrece diferentes maneras de disfrutar su universo.

“Ojalá Microsoft nunca hubiera comprado Mojang. Ahora nos llega esta mi*rda de mercadeo agresivo constante (y es malo) porque nadie usa sus inversiones de IA de mi*rda de Copilot“, comentó un internauta claramente un poco más enojado.

Ni Mojang ni Microsoft hicieron comentario al respecto.

Mojang promociona Realms Plus con anuncio de mal gusto sobre jugadores solitarios (imagen: Mojang)

¿Qué te parece el anuncio promocional de Minecraft en contra de los jugadores solitarios? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Minecraft está disponible en una gran variedad de consolas, además de PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

