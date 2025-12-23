Minecraft Experience en Ciudad de México: fechas, boletos y todo lo que debes saber

Minecraft es un fenómeno, no solo del gaming, también de la cultura popular. De inicio, es el videojuego más vendido de la historia con más de 300 millones de copias. Esa es la base sobre la que se construyó como plataforma multimedia y su éxito trasciende la pantalla. Parte de ello cobra vida con la iniciativa Minecraft Experience, una aventura que los fans pueden vivir en carne propia adentrándose en una representación realista de este mundo lleno de pixeles. Si pensabas que esto era lejano para el público mexicano, tenemos buenas noticias, pues el evento también se celebrará en México.

NO TE LO PIERDAS: “Me salté las clases para jugarlo”: Hideo Kojima revela que Super Mario Bros. lo hizo desarrollador de videojuegos

Minecraft Experience llegará a la Ciudad de México

¿Qué es Minecraft Experience y cuándo se llevará a cabo?

La página oficial de Minecraft Experience reveló detalles de los países que visitará el próximo año y México forma parte de la gira. De acuerdo con la información, la aventura inmersiva Minecraft Experience Villager Rescue se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX) del 27 de marzo hasta el 14 de junio de 2026.

Se trata de una experiencia inmersiva e interactiva para toda la familia. Al ser una atracción oficial, los visitantes ingresarán en una representación fiel del bosque de Minecraft, así que en un simple paso te moverás de la realidad caótica de la ciudad al mundo de fantasía.

Esto no es un simple recorrido. La misión implica un rescate, así que los fans deberán trabajar en equipo y abrirse paso en distintos biomas. Sí, tendrás que minar, manipular objetos y armar una que otra estructura para avanzar.

Para llevar a cabo todo tendrás la ayuda de un Orbe del Poder, el cual reaccionará a cada entorno para que puedas interactuar con bloques, caminos, obtención de recursos y hasta enemigos icónicos de la franquicia.

Al tratarse de una experiencia multimedia, se reveló que todos los asistentes recibirán una capa digital que podrán reclamar en el videojuego. Este cosmético tiene un diseño mitad zombie – mitad aldeano y será de edición limitada.

El Orde del Poder será tu herramienta para avanzar

¿En dónde estará la experiencia inmersiva de Minecraft, cómo comprar boletos y cuánto cuestan?

La experiencia inmersiva e interactiva Minecraft Experience Villager Rescue estará en el centro comercial Forum Buenavista ubicado en la estación Buenavista del Tren Suburbano en la CDMX.

Según la información oficial, durante el tiempo en que esté abierta al público se armarán grupos de visitantes con inicios de recorrido cada 15 minutos. El horario será de las 2 PM hasta las 21:45 PM durante las 12 semanas que durará el evento.

Si estás interesado en asistir, debes saber que la venta general ya está disponible a través de la boletera Funticket. El precio por entrada es $549 MXN más cargos por servicio. Cabe señalar que en el momento de adquirir tus entradas puedes escoger el día y el horario que más te convengan.

Todos los asistentes recibirán esta capa digital gratis

ENTÉRATE: Nintendo habla del futuro de The Legend of Zelda y da pistas del nuevo juego que prepara para Switch 2

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente