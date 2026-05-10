¿Mortal Kombat 2 es un fracaso de taquilla? La secuela se estanca y debuta casi $20 millones de dólares por debajo de las expectativas

A pesar de las buenas calificaciones de los fans y algunos críticos, la película live-action de Warner Bros. tuvo un inicio modesto

Las adaptaciones de videojuegos viven uno de sus mejores momentos gracias a producciones que acapararon los reflectores, pero eso no significa que el éxito esté garantizado. Aunque Mortal Kombat 2 causó muy buenas impresiones, parece que enfrentará una dura lucha en la taquilla para alcanzar el punto de equilibrio y ser rentable.

El filme producido por Todd Garner iba a debutar en octubre del año pasado, pero su primer avance batió récords de visualizaciones y alcanzó casi 107 millones de visualizaciones en 24 horas. El éxito del adelanto motivó a Warner Bros. a mover la fecha de estreno hasta mayo de 2026.

La cinta inspirada en los videojuegos creados por John Tobias y Ed Boon ya está disponible en los cines de la mayoría de los países, y los números preliminares son algo preocupantes.

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Mortal Kombat II debuta con fuerza en Estados Unidos, pero fracasa en el extranjero

Todo iba viento en popa, pues la película live-action de Warner Bros. y New Line Action recaudó $5.2 millones de dólares en las funciones anticipadas que se llevaron a cabo el 7 de mayo en Norteamérica. Y aunque tuvo un estreno oficial bastante fuerte en aquella región, en el extranjero se vive una situación más complicada.

Mortal Kombat 2 ganó $17 millones de dólares en su día de lanzamiento en el mercado doméstico, el debut más exitoso en la historia de la franquicia. Los últimos informes pronostican que la cinta terminará su primer fin de semana en cartelera con una recaudación nacional de aproximadamente $42 millones de dólares.

Warner Bros. estimó que la película tendría un debut de $35 millones de dólares en su país natal, por lo que estas primeras cifras están por encima de las expectativas; sin embargo, llama la atención que la cinta clasificación R fue incapaz de arrebatarle el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos a El Diablo Viste a la Moda 2.

Mortal Kombat 2 se estrenó en el segundo puesto en Estados Unidos

Es en el extranjero donde la situación luce mucho más difícil para Mortal Kombat 2. Según los datos más recientes, el filme tuvo un comienzo flojo el miércoles y jueves con una recaudación combinada de $3.8 millones de dólares en terreno internacional, y el viernes alcanzó los $5.1 millones de dólares.

Se espera que la película consiga $23 millones de dólares fuera de Estados Unidos en sus primeros días. En caso de que los pronósticos se cumplan, la secuela terminará su primer fin de semana con una recaudación mundial de entre $63 y 73 millones de dólares, lo que estaría casi $20 MDD por debajo de los pronósticos de $80 MDD en el peor de los escenarios.

Mortal Kombat 3 ya sería una realidad

Aún es demasiado pronto para hablar de un fracaso o esperar lo peor, pues es cierto que aún queda un largo trecho por recorrer y la segunda entrega podría recuperarse en próximas semanas, sobre todo al considerar que Star Wars: The Mandalorian y Grogu, la siguiente producción de alto perfil de Hollywood, debutará hasta finales de mayo.

Dicho esto, los primeros números resultan preocupantes para el futuro de la franquicia en los cines. A este ritmo, es probable que Mortal Kombat 2 alcance una recaudación total de aproximadamente $130 millones de dólares. Al considerar que tuvo un presupuesto de $80 MDD, apenas sería rentable o tendría pocas ganancias.

Deberemos esperar hasta que Warner Bros. y New Line hablen sobre lo qué le depara el destino a la saga protagonizada por Adeline Rudolph, Karl Urban, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada y Ludi Lin. Eso sí, también es importante considerar que aún falta contabilizar los datos del domingo 10 de mayo.

Mortal Kombat 2 dividió las opiniones de los críticos y fans, y ahora tiene una calificación de 47 en Metacritic

Antes del estreno oficial de Mortal Kombat 2, el guionista Jeremy Slater, quien trabajó en la segunda entrega, confirmó que la tercera película ya está en desarrollo y que lo contrataron oficialmente para escribirla. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que esos planes se vengan abajo si la secuela no cumple con las expectativas comerciales.

Pero cuéntanos, ¿ya viste la película? ¿La recomiendas? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2