“Mucha gente dirá que está enferma el 19 de noviembre”: jefe de Take-Two sugiere que Grand Theft Auto VI no sufrirá otro retraso

Strauss Zelnick enfatiza que GTA VI será uno de los productos de entretenimiento más grandes y exitosos de la historia

Cada día que pasa nos acercamos lento pero seguro al lanzamiento de Grand Theft Auto VI, que fácilmente es el estreno más esperado de 2026 y del resto de la década. Los fans se muerden las uñas y ya desean probar este nuevo título de la franquicia, pero también tienen miedo de que haya otro retraso que cambie los planes.

¿Acaso GTA VI podría debutar hasta 2027? Sólo el tiempo lo dirá, pero Strauss Zelnick de Take-Two Interactive sugirió que el debut sigue previsto para los compases finales de este año. Y sí, cree que muchas personas fingirán estar enfermos para escapar de sus responsabilidades y jugar esta experiencia de mundo abierto.

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Grand Theft Auto VI aún debutará el 19 de noviembre

En definitiva, la fecha de lanzamiento de la nueva entrega de la saga fue uno de los temas de conversación más recurrentes en los últimos años. El juego iba a debutar originalmente en el otoño de 2025, pero sufrió un retraso que movió su fecha de estreno hasta mayo de este año.

Cuando parecía que todo iba viento en popa, Rockstar Games decepcionó una vez más a la comunidad al informar que Grand Theft Auto VI movió su lanzamiento hasta el 19 de noviembre. ¿Acaso otro retraso es posible? Los jugadores temen esa posibilidad, aunque parece que ya pueden estar más tranquilos.

Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, estuvo presente en la última edición de la Innovation Conference, un evento en el que figuras prominentes de la industria hablan sobre el impacto del entretenimiento interactivo. El directivo de la compañía habló de diversos temas relacionados con el videojuego de mundo abierto.

El lanzamiento de GTA VI sigue previsto para el 19 de noviembre

Además de abordar las preocupaciones en torno al precio, Zelnick enfatizó que Grand Theft Auto VI será una de las obras de entretenimiento más grandes y exitosas de todos los tiempos. Por otra parte, bromeó con que “mucha gente dirá que está enferma el 19 de noviembre”.

Este comentario espontáneo sugiere fuertemente que otro retraso para el juego es muy improbable, al menos por ahora. No es la primera vez que el jefe de Take-Two responde al temor de un posible aplazamiento, y en múltiples ocasiones aseguró que el equipo está bastante seguro de que el lanzamiento tendrá lugar este noviembre.

¿Cuándo se lanzará el trailer 3 de GTA VI?

Con un poco de suerte, la nueva entrega debutará en la fecha prevista. Con respecto a la idea de que mucha gente fingirá estar enferma para jugar sin preocupaciones, es una gran posibilidad. De hecho, los juegos de Dragon Quest debutan los sábados en Japón para evitar que los niños falten a la escuela. De igual forma, Pockepair, estudio de Palworld, dio vacaciones a sus empleados para que disfrutaran el estreno de Monster Hunter Wilds.

A medida que nos acercamos al lanzamiento, los jugadores empiezan a preguntarse cuándo Rockstar Games compartirá nuevos detalles sobre GTA VI. Strauss Zelnick se negó a dar una respuesta durante la conferencia, pero enfatizó que la campaña de marketing comenzará “pronto”.

Las declaraciones del directivo se alinean con sus afirmaciones anteriores, pues a principios de 2026 afirmó que las actividades relacionadas con la publicidad iniciarán durante el verano. Si los planes siguen en pie, es probable que dentro de un par de semanas o meses veamos el trailer 3 y conozcamos más detalles.

El trailer 3 de GTA VI podría publicarse en verano, justo cuando inicie la campaña de marketing

Pero cuéntanos, ¿crees que podría haber más retrasos? Déjanos leerte en los comentarios.

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