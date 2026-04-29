NBA THE RUN quiere revivir la magia del streetball con partidas 3 vs 3 y acción rápida este verano

El nuevo juego apuesta por el estilo callejero, modos competitivos y una experiencia online fluida en consolas y PC.

Los juegos deportivos viven un momento interesante donde las experiencias arcade comienzan a recuperar terreno frente a las simulaciones tradicionales. En ese contexto, una nueva propuesta quiere llevar el baloncesto a sus raíces más callejeras con partidas intensas, estilo marcado y mucho ritmo.

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Se trata de NBA THE RUN, un título que ya tiene ventana de lanzamiento y que busca destacar con su enfoque competitivo y accesible. Si eres fan del streetball, aquí hay algo que deberías tener en la mira.

Un torneo global con espíritu callejero

El corazón de NBA THE RUN es el Run the World Tournament, una competencia que lleva a equipos de 3 jugadores a enfrentarse en distintas canchas icónicas alrededor del mundo. Cada torneo se divide en 4 rondas tipo knockout, lo que asegura enfrentamientos directos y mucha tensión desde el inicio.

La meta es clara: llegar a la gran final en una de las 4 canchas especiales y luchar por el trofeo Run the World. Todo gira en torno al orgullo, la habilidad y ese estilo que define al streetball. El juego llegará con 3 modos principales que ofrecen diferentes formas de competir y disfrutar la experiencia.

Por un lado está Knockout Squads, donde controlas a un solo jugador dentro de un equipo de 3. Aquí puedes colaborar con amigos o emparejarte con otros jugadores para enfrentar a rivales reales.

También está Knockout Solos, que te permite manejar a todo tu equipo. En este modo construyes tu alineación y enfrentas a otros jugadores en duelos estratégicos.

Finalmente, Knockout Friends ofrece torneos privados. Puedes jugar contra la inteligencia artificial, formar equipo con amigos o invitar hasta 48 jugadores para crear competencias personalizadas.

Aquí puedes ver el juego:

Jugabilidad rápida y estrellas de la NBA

Uno de los puntos más llamativos de NBA THE RUN es su estilo de juego. La propuesta apuesta por movimientos fluidos, respuestas rápidas y una experiencia online estable gracias al uso de rollback netcode.

Esto significa que cada jugada, desde un crossover hasta un alley-oop, se sincroniza correctamente entre jugadores, algo clave en partidas competitivas.

En cuanto al roster, el título incluirá más de 30 estrellas de la NBA junto con 5 leyendas ficticias del streetball. Cada personaje tendrá su propio estilo, lo que añade variedad y personalidad a cada encuentro.

Un nuevo estudio con experiencia en la industria

Detrás del proyecto está Play by Play Studios, un estudio independiente formado por desarrolladores con experiencia en franquicias importantes. Su objetivo es rendir homenaje a la época dorada de los juegos deportivos, pero con ideas modernas. La intención es clara: ofrecer un título cuidado, accesible y con identidad propia dentro del género.

NBA THE RUN llegará en junio a PlayStation 5, Xbox Series y PC, a través de Steam. Todo apunta a que será una opción interesante para quienes buscan algo diferente dentro del baloncesto digital.

¿Te llama la atención este enfoque más arcade del baloncesto? ¿Crees que los juegos deportivos necesitan regresar a este estilo más casual y competitivo? Cuéntanos en los comentarios.

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