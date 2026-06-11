Square Enix nos sorprendió con el primer trailer de Kingdom Hearts IV en el ya lejano 2022. Los fanáticos de la franquicia y Disney tuvieron que ser muy pacientes para que el título reapareciera en el reciente Nintendo Direct, con un sorpresivo avance que se convirtió en uno de los más importantes del evento.

El estudio confirmó que los usuarios de Nintendo Switch 2 podrá disfrutar Kingdom Hearts IV desde su día de lanzamiento. La cuestión es que no reveló la fecha en la que Sora regresará con una nueva aventura. Pese a ello, hay una pista que tiene muy emocionado a los fans, pues sugiere que el esperado título no tardará demasiado en llegar.

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¿Cuándo debutará Kingdom Hearts IV?

Square Enix quiere que todos estén listos para el debut de Kingdom Hearts IV, así que anunció una nueva colección y ports nativos de la trilogía para Switch 2. De esta forma, los jugadores estarán bastante ocupados conociendo por primera vez la franquicia o reviviendo sus mejores momentos.

La más reciente revelación de Kingdom Hearts IV generó mucha emoción y expectativas, pues por fin se mostró un poco de gameplay y algunos de los personajes que acompañarán a Sora en esta entrega. Por ello, es normal saber que los jugadores quieren averiguar cuándo estará disponible para poder disfrutarlo luego de años de espera.

Square Enix prefirió mantener este importante dato en secreto, seguramente para evitar posibles decepciones a los jugadores ante la posibilidad de un retraso. Sin embargo, varias fuentes filtraron una ventana de lanzamiento para Kingdom Hearts IV.

Tras el Nintendo Direct, diferentes minoristas publicaron información sobre los nuevos lanzamientos de la franquicia, incluyendo la ya mencionada colección y la 4.ª entrega. Las tiendas JB Hi-Fi y EB Games (vía Push Square), afirmaron que Kingdom Hearts IV llegará en 2027, sin revelar una fecha concreta.

Kingdom Hearts IV podría estar listo para el próximo año

De confirmarse, se trataría de una excelente noticia para los fanáticos de Square Enix y Disney. Las noticias sobre el juego han sido muy escasas, por lo que muchos creen que el título aún demorará varios años en debutar. Sin embargo, la pista de las tiendas sugieren que podría faltar poco más de 1 año o un incluso menos para su lanzamiento.

¿En dónde se podrá jugar la nueva entrega?

Square Enix acaba de confirmar que los usuarios de Switch 2 podrán disfrutar Kingdom Hearts IV en su día de lanzamiento pero, ¿a qué otros sistemas llegará? ¿Estará disponible para las consolas PlayStation, Xbox y Nintendo de pasada generación?

Desde su revelación en 2022, el estudio confirmó que el título tendrá ports para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store). Square Enix dejará atrás PS4, Xbox One y Switch, así que será necesario tener una consola de actual generación para disfrutarlo.

Kingdom Hearts IV narrará la aventura de Sora y compañía en Quadratum, una misteriosa ciudad que será el inicio de un viaje a diversos mundos inspirados en las franquicias de Disney.

La nueva entrega llegará a consolas de actual generación y a PC

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Kingdom Hearts.

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